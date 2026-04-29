Más de un millón de personas en Líbano se enfrentan a hambrunas por la guerra en 2026

De acuerdo a un informe reciente de las Naciones Unidas, más de 1,2 millones de personas se enfrentan a una hambruna aguda por los ataques de Israel en el sur de Líbano. El documento fue difundido por el área de Alimentación y Agricultura de la ONU (FAO), por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Ministerio de Agricultura del Líbano, y prevé que la crisis se profundice entre abril y agosto de este año.

Tras el comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hace dos meses, el gobierno de Benjamín Netanyahu fortaleció su actitud belicista contra distintos países de la región. Además de Gaza, ahora Líbano se convirtió en la nueva víctima de los ataques israelíes en su territorio. Casi 2.500 libaneses perdieron la vida en los últimos días, según las autoridades del Ministerio de Salud del Líbano, en medio de desplazamientos generalizados y graves daños a la infraestructura civil. Desde la ONU publicaron una serie de informes y documentos en las últimas semanas, en el que develaron las diversas consecuencias del conflicto en Medio Oriente.

En declaraciones a la prensa este miércoles, el portavoz del organismo Stephane Dujarric, advirtió que "casi una de cada cuatro de la población observada enfrentarán niveles de inseguridad alimentaria clasificados como crisis entre abril y agosto de 2026 de nivel de IPC 3". Eso significa que las personas "comenzarán a saltarse comidas o a vender pertenencias para poder comprar alimentos", tal como indicó.

Las cifras actualizadas suponen "un fuerte deterioro" en comparación a finales de 2025, cuando el 17% de la población ya estaba en esta situación. Este aumento "se debe a la combinación de conflicto, desplazamiento y presiones económicas", advirtió Dujarric.

La guerra aumentó los precios y dificulta la estabilidad económica familiar

La agricultura libanesa, que viene a la baja desde 2024, ahora enfrenta cada vez mayores daños a la tierra, lo que implicó un aumento en los costos de mantenimiento para los agricultores y dificultades de acceso. Las zonas más afectadas son las del sur del país y Baalbeck. Los refugiados sirios y palestinos son quienes presentan los niveles más altos de vulnerabilidad.

En paralelo, la inseguridad y el desplazamiento están afectando empleos e ingresos, mientras la inflación y el alza de precios reducen el poder adquisitivo de las familias. Además, la ayuda humanitaria insuficiente limita la capacidad de las familias para poder hacerle frente a la crisis.

"En sólo un mes, el precio de las verduras aumentó más de un 20% en el país y el del pan un 17%, algo profundamente preocupante para muchas familias, que están luchando por salir adelante", explicó Allison Oman, directora del PMA en el Líbano en una videoconferencia con la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.