Dibu Martínez tuvo una impresionante atajada para salvar a Aston Villa en la semifinal de la UEFA Europa League ante Nottingham Forets.

La UEFA Europa League ingresa en etapa de definición con protagonismo de la Selección Argentina. En una de las semifinales, Emiliano "Dibu" Martínez realizó una impactante atajada para salvar al Aston Villa, que visita al Nottingham Forest por el encuentro de ida de la competencia internacional.

A los 32 minutos, luego de una gran jugada colectiva de los locales, Morgan Gibbs-White quedó solo dentro del área y envió un centro atrás quirúrgico para Igor Jesus. El brasileño, solo por delante del punto del penal, la empalmó como venía de derecha, pero "Dibu" Martínez tuvo una reacción impresionante y se quedó con el remate del delantero casi sobre la línea.

Formaciones probables de Nottingham Forest y Aston Villa

El técnico del Nottingham Forest, Vitor Pereira, deberá lidiar con múltiples ausencias para este encuentro decisivo. Callum Hudson-Odoi y Murillo están descartados por lesiones en los isquiotibiales, mientras que John Victor, Nicolò Savona y Willy Boly tampoco estarán disponibles debido a problemas en la rodilla. Luca Netz es inelegible para el partido, y Jair Paula es duda tras sufrir una lesión en el hombro durante la victoria ante Sunderland.

Pereira considerará realizar cambios en el arco, con Stefan Ortega como candidato para reemplazar a Mats Sels, ya que el guardameta alemán ha sido titular en los últimos tres partidos de Europa League del Forest. En defensa, Morato podría ser convocado para formar dupla central junto a Nikola Milenkovic. En ataque, Morgan Gibbs-White llega en un momento de forma espectacular con cinco goles en sus últimos tres partidos en todas las competiciones, y podría continuar en el mediocampo izquierdo si el técnico decide mantener la dupla de delanteros conformada por Chris Wood e Igor Jesus, quien es el máximo goleador de la Europa League esta temporada con siete tantos.

Por el lado del Aston Villa, Unai Emery continúa sin poder contar con Boubacar Kamara, quien sigue recuperándose de una lesión en la rodilla, y Alysson también permanece en la enfermería. La principal duda es Amadou Onana, quien será evaluado antes del partido tras perderse el encuentro ante Fulham por un problema en la rodilla.

Si Onana no está en condiciones de ser titular, Lamare Bogarde es el candidato más probable para continuar en el mediocampo junto a Youri Tielemans, aunque Ross Barkley y el ex jugador del Forest, Douglas Luiz, son otras opciones a disposición del técnico español. En el ataque, Ollie Watkins debería mantener su lugar como delantero centro tras anotar tres goles en sus últimos dos partidos de visitante en la Europa League, con Morgan Rogers, John McGinn y Emiliano Buendía como soporte ofensivo. En defensa, el lateral izquierdo Ian Maatsen y el defensor central Tyrone Mings podrían regresar al once inicial.

Probable formación de Nottingham Forest: Stefan Ortega; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Morato, Neco Williams; Omari Hutchinson, Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White; Chris Wood, Igor Jesus.

Probable formación de Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ian Maatsen; Lamare Bogarde, Youri Tielemans; John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendía; Ollie Watkins.

Nottingham Forest vs Aston Villa: Ficha técnica