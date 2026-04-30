Un ejemplar del Martín Fierro y una portada de Mercedes Sosa: el homenaje a la cultura argentina de Milo J en su Tiny Desk

Se estrenó el Tiny Desk de Milo J junto a Agarrate Catalina.

Milo J se convirtió en el protagonista del último Tiny Desk Concerts, el ciclo de sesiones en vivo que se desarrolla en los estudios de la radio pública estadounidense, NPR. El artista argentino se presentó junto a la murga Agarrate Catalina y reivindicó íconos de la cultural nacional como Mercedes Sosa y el Martín Fierro.

El repertorio de la sesión se centró en las composiciones de La Vida Era Más Corta, el trabajo discográfico con el que el músico proyectó la esencia del cancionero popular latinoamericano hacia las audiencias globales. La inclusión de arreglos corales y elementos orgánicos permitió reinterpretar sus canciones en un formato íntimo.

La sesión inicia con un segmento inédito que incluye las piezas Recordé y Cuestiones, sirviendo como preludio para adentrarse en el repertorio de La (2025). Este álbum, considerado un punto de inflexión en su trayectoria, se despliega a través de canciones como Solifican12, Bajo de la piel, Niño y Luciérnagas -su colaboración junto a Silvio Rodríguez-, trazando un mapa sonoro donde la chacarera, la zamba, la murga y la nueva canción convergen bajo una mirada actual.

La participación de Agarrate Catalina en la sesión establece un diálogo artístico de gran profundidad. Al sumar a estos referentes fundamentales de la murga uruguaya, la propuesta refuerza una premisa constante en la obra de Milo J: entender al Río de la Plata como una unidad cultural, donde las tradiciones de ambas orillas se integran en una misma identidad musical.

Con esta actuación, Milo J se suma a la selecta lista de figuras argentinas que han dejado su marca en este formato internacional. De esta manera, su nombre aparece junto a referentes de diversas estéticas y épocas como Juana Molina, Nicki Nicole, Ca7riel y Paco Amoroso, Trueno, Nathy Peluso y María Volonté.

Milo J.

El reconocimiento a Milo J por su disco La Vida era Más Corta

Se conocieron las nominaciones para los Premios Gardel 2026 y Milo J ha marcado un hito sin precedentes en la historia del galardón. El artista oriundo de Morón obtuvo un total de 18 candidaturas, cifra que lo posiciona como el músico con más postulaciones en una sola edición desde la creación del premio.

Dentro de este récord, se destaca su presencia en las categorías de mayor relevancia institucional y artística, como Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año. Este reconocimiento por parte de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) ratifica el impacto de su propuesta y su capacidad para liderar la industria musical actual.