La ONU denunció que Irán ejecutó a más de 20 personas y detuvo a 4.000 desde inicio de la guerra

El Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos denunció este miércoles que al menos 21 personas fueron ejecutadas y más de 4.000 encarceladas por el gobierno de Irán desde que comenzó la guerra con Estados Unidos e Israel a fines de febrero. Piden que se "detengan todas las ejecuciones" y que "liberen de inmediato" a los opositores detenidos.

"Desde el inicio de los devastadores ataques conjuntos israelíes y estadounidenses contra Irán hace dos meses, al menos nueve personas han sido ejecutadas en relación con las protestas de enero de 2026, diez por supuesta pertenencia a grupos de oposición y dos por cargos de espionaje", sostuvo el informe del organismo de la ONU.

El texto detalló que "desde el 28 de febrero, se estima que más de 4.000 personas han sido arrestadas en Irán por cargos relacionados con la seguridad nacional". "Muchos detenidos han sido víctimas de desaparición forzada, tortura o sometidos a otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, incluyendo confesiones forzadas -a veces televisadas- y simulacros de ejecución", agregó.

Y el texto sigue: "Las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, como los bahá’ís, los zoroastrianos, los kurdos y los baluchis iraníes, han corrido un riesgo particular".

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la represión ejercida por las autoridades contra opositores mediante la utilización de cargos vinculados a la seguridad nacional.

En ese marco, formuló un "llamamiento" al gobierno iraní para que "detengan todas las ejecuciones" y "garanticen plenamente las garantías del debido proceso". "Y liberen de inmediato a quienes se encuentran detenidos arbitrariamente", añadió.

Según se detalló en el informe, la amplia definición de delitos contra la seguridad nacional en Irán mantiene en riesgo de ser condenadas a muerte a numerosas personas, incluidos menores. "Los acusados suelen ser sometidos a procesos judiciales acelerados y se les niega el acceso a la defensa legal de su elección", se indicó en el documento del organismo.

Confiscación de bienes y corte de Internet

Por otro lado, en el informe se denunció que las autoridades iraníes confiscaron bienes a unos 675 ciudadanos, entre ellos 400 iraníes residentes en el exterior -actores, atletas, ejecutivos y periodistas-, a quienes calificaron de "traidores a la patria" y acusaron de respaldar ataques militares contra el país y de colaborar con "grupos hostiles".

Asimismo, se mencionó el caso de la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, "quien permanece encarcelada en condiciones de alto riesgo y recluida junto a delincuentes violentos", y cuya salud "está empeorando tras sufrir un infarto".

Además, el informe recordó que "el acceso a internet en Irán lleva prácticamente interrumpido 61 días, lo que lo convierte en uno de los cortes de conexión más largos y severos jamás registrados a nivel mundial". "Esto niega a la población de todo el país el acceso a información vital, silencia las voces independientes y causa un enorme daño social y económico", afirmó el Alto Comisionado.

Con información de Noticias Argentinas