El gasto militar a nivel global aumentó por undécimo año consecutivo

De acuerdo a un informe reciente, el gasto militar mundial aumentó por undécimo año consecutivo y fue de 2 billones 887 mil millones de dólares en 2025. Los especialistas aseguraron que los conflictos en Gaza, Ucrania y Sudán fueron los principales factores que influyeron en esta tendencia al alza "que seguramente continuará en 2026 y más allá". Los principales compradores de armas fueron Europa y China, según explicaron los expertos, mientras que el consumo de Estados Unidos que es históricamente alto bajó, pero se espera que vuelva a subir este año.

El estudio, que estuvo a cargo y fue divulgado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, según su siglas en inglés), indicó que la cifra del año pasado fue "la más alta jamás registrada" en la historia de la humanidad. "Esto habla sobre las reacciones de los países a las guerras en curso, las tensiones y la incertidumbre geopolítica", afirmó Xiao Liang, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI.

Europa fue el principal impulsor del gasto militar 2025. De acuerdo a los números, sólo en el Viejo Continente las compras de material militar alcanzaron los 864 mil millones de dólares, un 14% más que el año anterior. Países con números generalmente bajos, crecieron drásticamente: España en un 50%; Polonia un 23% e Italia un 20%, por ejemplo.

Detrás de los europeos, China subió un 7,4% en comparación al 2024, mientras que Estados Unidos invirtió un 7,5 por ciento menos que 2024 en sus fuerzas armadas. Sin embargo desde el SIPRI advirtieron que, sólo el presupuesto 2026, prevé un gasto militar de al menos 11.300 millones de dólares. "Igualmente Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor presupuesto militar, representando alrededor de un tercio del gasto mundial en defensa", explica el informe difundido esta semana.

El temor a la avanzada rusa: el factor determinante de la suba en Europa

El análisis geopolítico de los miembros del SIPRI reveló que el factor principal del aumento del gasto militar en Europa se debe a la agresión rusa a gran escala contra Ucrania, lanzada a comienzos de 2022. "Eso cambió la forma en que Europa ve su propia seguridad", advierte el documento, porque "muchos gobiernos temen que Moscú extienda su amenaza más allá de Ucrania".

"Ese aumento se nota aún más en los países europeos que forman parte de la OTAN. Ellos ven con temor la avanzada rusa porque lo creen posible", definió Liang al respecto. Aparte de España, Italia y Polonia, Alemania también reportó una suba importante, siendo el país de Europa que más gasto tuvo: llegó a invertir 114 mil millones de dólares, un 24% más que el año anterior.

"En los últimos años, veíamos las inversiones de Rusia y Ucrania como las principales en Europa. Los gastos, de hecho, siguieron creciendo en 2025. Pero en términos generales, la atención se ha desplazado más hacia los países de Europa central y occidental, a medida que sus planes de militarización comienzan a hacerse realidad. El año pasado registraron el mayor crecimiento anual desde el fin de la Guerra Fría".