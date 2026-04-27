El gasto militar mundial aumenta un 2,9% pese al descenso en EEUU tras la congelación de ayuda a Ucrania

Tanques y un vehículo blindado circulan por Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano, en el norte de Israel

El gasto militar mundial aumentó un 2,9% en 2025, a pesar de una caída del 7,5% en Estados ‌Unidos, debido a que ‌el presidente Donald Trump suspendió la nueva ayuda financiera militar a Ucrania, según reveló el lunes un informe elaborado por un centro de estudios especializado en conflictos.

El gasto aumentó hasta los 2,89 billones de dólares en 2025, registrando su undécimo año consecutivo de crecimiento y elevando la proporción del gasto respecto ​al producto interior bruto (PIB) ⁠mundial al 2,5%, su nivel más alto desde 2009, ‌según los datos del Instituto Internacional de Investigación para ⁠la Paz de Estocolmo (SIPRI).

"Dada la variedad ⁠de crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos Estados, es probable que este crecimiento ⁠continúe a lo largo de 2026 y más allá", ​señaló el SIPRI en el informe.

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Los tres países ‌con mayor gasto militar —Estados Unidos, ‌China y Rusia— sumaron un total de 1,48 billones de ⁠dólares, lo que representa el 51% del gasto mundial.

El gasto militar de EEUU cayó a 954.000 millones de dólares en 2025, principalmente porque no se aprobó ninguna nueva ayuda financiera ​militar para ‌Ucrania, según el informe. En los tres años anteriores, la financiación militar de EE. UU. a Ucrania ascendió a un total de 127.000 millones de dólares.

"Es probable que la disminución del gasto militar de EEUU en ⁠2025 sea de corta duración", señaló el SIPRI.

"El gasto aprobado por el Congreso de EEUU para 2026 ha aumentado hasta superar el billón de dólares, lo que supone un incremento sustancial con respecto a 2025, y podría seguir aumentando hasta alcanzar los 1,5 billones de dólares en 2027", señaló.

El principal factor que contribuyó al aumento del ‌gasto mundial fue un incremento del 14% en Europa, hasta alcanzar los 864.000 millones de dólares.

El gasto de Rusia y Ucrania siguió creciendo en el cuarto año de la guerra, mientras que los aumentos de los miembros europeos de la OTAN provocaron el ‌mayor crecimiento anual en Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría.

El gasto de Israel cayó un 4,9%, hasta los ‌48.300 millones de ⁠dólares, a medida que Tel Aviv rebajaba la intensidad de la guerra en Gaza en 2025, mientras ​que el gasto de Irán disminuyó por segundo año consecutivo, cayendo un 5,6%, hasta los 7.400 millones de dólares.

Con información de Reuters