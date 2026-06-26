El arquero podría marcharse de la segunda categoría de Portugal para probar suerte en el fútbol de América.

Una buena actuación en un Mundial puede generar que la carrera de un futbolista cambie de gran manera y pase a formar parte de un equipo de mejor calidad, además de obtener un contrato más que considerable. Esto es algo que le puede llegar a suceder a Vozinha gracias a las actuaciones que despliega defendiendo el arco de Cabo Verde. Al punto de que existen las chances de que se sume a un equipo sudamericano.

“Terminé contrato con mi club anterior, Deportivo Chaves, y en este momento todavía no tengo nada. Estoy abierto a todo. Vamos a ver qué sucede”, expresó el experimentado arquero de 40 años. Hasta el momento, no hay conversaciones formales para al menos extender el contrato por una temporada más y esto provocó que se meta en el radar de varios equipos.

Aunque hay un detalle más que particular porque desde la representación de Vozinha comenzaron a mover el mercado de pases y apuntaron hacia el fútbol sudamericano. "El arquero de Cabo Verde fue ofrecido al Ceará. Sin embargo, el Vozao no mostró interés, y no abrió conversaciones para tener al portero de 40 año, que es sensación de la Copa del Mundo", señalaron desde Globo de Brasil. También cuentan que Cruz Azul de México lo tiene como una opción pero no hay nada concreto de momento.

Por otro lado, se debe mencionar que varios clubes de la primera división de Portugal también lo tienen en carpeta al arquero y podrían acercarle una propuesta después de que el Mundial llegue a su fin. Esto no solo le permitirá cambiar de categoría, percibir un mejor salario, sino que también le dará la chance de sumar minutos en un ámbito con mayores exigencias.

No obstante, la edad de Vozinha es un factor más que determinante porque se encuentra en el final de su carrera como jugador profesional. Se estima que podría llegar a tener dos temporadas más en la máxima competencia antes de que decida colgar los guantes. Algo que no coincide con los planes de buscar un portero, porque siempre se apunta a contrataciones a largo plazo.

¿Qué necesita Cabo Verde para clasificarse?

Lo primero a mencionar es que Cabo Verde depende de si mismo para avanzar a los 16avos de final del Mundial. En tanto que lo segundo es que podría llegar a termina como uno de los mejores terceros, debido a que dispone de dos unidades. Lo tercero es que necesita de una victoria frente Arabia Saudita para superar la ronda de grupos y así poder ingresar en la instancia de los mano a mano.

Aunque un empate también es favorable para el equipo africano, ya que va a mantener la diferencia de un punto con el conjunto de Asia. Por otro lado, si llega a obtener las tres unidades y Uruguay es superado por España podría clasificarse hasta como segundo. Lo mismo sucedería con la derrota del conjunto español. También hay chances de que sea rival de la Selección Argentina en los 16avos de final, pero depende de que quede ubicado como segundo.