Croacia y Ghana trazan su camino hacia dieciseisavos del Mundial, pocos goles a la vista

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Panamá vs Croacia

Croacia ​y Ghana afrontarán el sábado el último partido del Grupo L del Mundial con su destino en sus propias manos, ya que ‌un empate podría clasificar a ‌ambos equipos para los dieciseisavos de final y es poco probable que se produzca un partido con muchos goles.

Ghana es segunda del grupo, empatada a cuatro puntos con el líder Inglaterra. Croacia está un punto por detrás, en tercera posición, sabiendo que no puede quedar por debajo tras haber vencido a Panamá, último del grupo y que aún no ha sumado ningún ​punto.

Croacia es consciente, sin ⁠embargo, de que tres puntos -y especialmente si se suman a una diferencia ‌de goles negativa- podrían no ser suficientes para conseguir uno ⁠de los ocho mejores terceros lugares que ⁠pasan a la fase eliminatoria, por lo que no dejará nada al azar.

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Ambos equipos ganaron 1-0 a Panamá, pero mientras que Croacia comenzó con una derrota ⁠por 4-2 ante Inglaterra, Ghana obligó al líder del grupo a ​conformarse con un empate sin goles, lo que ‌la sitúa en una posición privilegiada para ‌pasar de ronda.

Croacia quedó tercera en 2022, pero cuatro años después, ⁠el rendimiento de una plantilla que está envejeciendo es motivo de preocupación para el seleccionador Zlatko Dalic.

El DT calificó la derrota ante Inglaterra como la peor defensa en jugadas a balón parado en sus nueve años al ​frente del equipo, ‌y no quedó impresionado por la ajustada victoria sobre Panamá.

Su equipo se enfrenta ahora a una Ghana sólida en defensa que frustró a Inglaterra y que ha dado un giro a su situación tras una preparación poco inspirada de cara al torneo. Ghana ⁠perdió cuatro partidos consecutivos una vez asegurada la clasificación, lo que provocó la destitución del técnico Otto Addo.

Su sustituto, Carlos Queiroz, no ha tenido mucho tiempo para preparar al equipo, ya que solo dirigió un partido amistoso antes de llegar al torneo. Sin embargo, en su quinto Mundial consecutivo, el técnico de 73 años ha recuperado la solidez que mostraron en la fase de clasificación, donde encajaron ‌seis goles en diez partidos.

Es poco probable que este partido sea un festival de goles. Ghana no logró realizar ningún tiro a puerta en la primera parte de sus dos primeros partidos, y también es improbable que Queiroz asuma demasiados riesgos sabiendo que un punto le garantizará, como mínimo, el segundo puesto.

Croacia ‌realizó menos tiros a puerta en total que su rival en la victoria sobre Panamá, pero al menos mantuvo su portería a cero por primera vez en ocho ‌partidos.

Los croatas cuentan ⁠con la ventaja de disputar su último partido una vez que nueve de los doce grupos hayan concluido, lo que ​significa que deberían tener una idea clara de lo que se necesita para clasificarse, y eso podría influir en la táctica de Dalic.

Con información de Reuters