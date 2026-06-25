República Democrática del Congo, ansiosa de volver al campo tras derrota ante Colombia

Simon Banza de la República Democrática del Congo en acción con Bruno Fernandes de Portugal

La República Democrática del Congo siempre se ha marcado como objetivo alcanzar ‌las rondas de eliminatorias ‌directas del Mundial en su regreso al torneo por primera vez en 52 años, pero debe vencer a Uzbekistán en Atlanta el sábado para hacer realidad ese sueño.

Los congoleños lograron un merecido empate 1-1 ante Portugal en su debut ​en el ⁠Grupo K, pero la derrota 1-0 ante Colombia ‌el martes significa que tienen trabajo ⁠por delante frente a una ⁠selección de Uzbekistán que tampoco está aún afuera de la lucha.

Tras la derrota ante los colombianos, el equipo ⁠está deseando volver al campo y ​resarcirse de ese tropiezo.

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"Estamos en muy ‌buena forma, estamos esperando el ‌próximo partido. Queremos jugar lo antes posible", ⁠dijo el delantero Simon Banza a Reuters el jueves en su centro de entrenamiento de Houston.

Afirma que respetan a los uzbekos, entrenados por ​el ‌italiano Fabio Cannavaro, ganador del Mundial de 2006.

"Son un equipo muy bueno, conozco a algunos de sus jugadores. Nunca se rinden. Pero nosotros somos iguales, debería ser un ⁠partido muy bueno", dijo Banza.

El delantero afirma que el objetivo del equipo sigue siendo el mismo, a pesar de una difícil fase previa al torneo, en la que tuvieron que modificar sus planes de preparación para cumplir con los requisitos de entrada ‌en Estados Unidos debido al virus del Ébola en su país.

"Tenemos un objetivo desde que llegamos al Mundial y es llegar lejos en el torneo", dijo Banza.

El seleccionador, Sébastien Desabre, cree también que ‌su equipo no debe desanimarse por la derrota ante Colombia y debe mantener la confianza de cara ‌al partido ante ⁠Uzbekistán.

"Tenemos que aceptar la derrota, mantener la cabeza alta y volver rápidamente ​a la lucha", dijo. "Uzbekistán será un rival difícil porque defiende bien, pero vamos a darlo todo".

Con información de Reuters