Salieron a la luz nuevas especulaciones sobre una ex pareja televisiva muy reconocida.

Daniela Celis (más conocida como Pestañela) y Nick Sícaro anunciaron su separación amorosa hace poco tiempo a través de sus redes sociales y ahora circulan nuevas especulaciones sobre una posible infidelidad por parte del cantante argentino.

La ex participante de Gran Hermano hace tan solo unas semanas compartió un comunicado en redes sociales y expresó: “Hola! Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos. Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos”.

Nick Sícaro junto a Daniela Celis.

En ese sentido, el cantante rápidamente replicó la misma historia en sus redes sociales y se refirió a ella de manera cariñosa como “Dani”. Sin embargo, la ruptura no fue tan amena como pareció ser. Durante una transmisión en vivo del canal de streaming Bondi Live, Santiago Riva Roy aseguró que Nick le habría sido infiel a Daniela en varias oportunidades. No obstante, explicó que en ese momento Daniela no sabía sobre esto. En ese sentido reveló que posiblemente el motivo de la ruptura fue otro.

Nick Sícaro le le fue infiel a Daniela Celis

Durante la emisión del programa, el periodista reveló: ““Ella fue alertada por gente de su entorno que le decía ‘no te conviene’, ‘no te suma’, ‘mirá que él es medio piratón’, pero ¿viste que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Ella no quería ver y no quería creer”. Además señaló: “Él tuvo muchas infidelidades. Una reciente fue con la señorita M, hubo fueguitos, afters. Nick le fue infiel muchas veces, hacía after con muchas pibas, es muy gato”.

Asimismo continuó: “Nadie del entorno de Daniela lo quiere, ni Juli Poggio ni Nacho, porque además sienten que la utilizó para el repechaje de Gran Hermano. En el Martín Fierro le dijo a un periodista que le iba a avisar dónde iba a estar en unos días con Daniela para que los embosque y les saque una foto”.