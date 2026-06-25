El gobierno de La Rioja fortalece la planificación territorial con eje en agua, urbanización y seguridad jurídica: los detalles

El Gobierno de La Rioja puso en marcha una estrategia de planificación territorial de largo plazo a través de una serie de convenios firmados con la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), con el objetivo de fortalecer el desarrollo sostenible de los 18 departamentos de la provincia. La iniciativa contempla la elaboración de estudios técnicos y proyectos vinculados a la expansión urbana, el acceso al agua y la seguridad jurídica, tres ejes considerados estratégicos para orientar las políticas públicas de las próximas décadas.

El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, destacó que el trabajo conjunto con la casa de altos estudios permitirá incorporar conocimiento científico y planificación técnica en decisiones que exceden una gestión de gobierno y buscan consolidarse como políticas de Estado.

"Es importante trabajar de manera interinstitucional y avanzar en temas que constituyen verdaderas políticas de Estado. Los convenios firmados se apoyan sobre tres ejes fundamentales: la expansión urbana, el derecho al agua y la seguridad jurídica", señaló el funcionario en comunicación con Nueva Rioja.

Uno de los principales objetivos del acuerdo apunta a planificar el crecimiento de las ciudades riojanas. Puy Soria explicó que el desarrollo urbano requiere estudios específicos sobre disponibilidad de suelo, infraestructura y prestación de servicios para evitar un crecimiento desordenado. Como ejemplo mencionó la expansión que experimenta la ciudad de La Rioja hacia la zona sur, una realidad que demanda análisis técnicos sobre topografía, accesibilidad y factibilidad de nuevas urbanizaciones.

"Se torna fundamental trabajar con arquitectos, urbanistas, ingenieros y con el Departamento de Ciencias Aplicadas de la UNLaR para definir hacia dónde deben crecer nuestras ciudades y poblaciones", afirmó.

Otro de los pilares de la planificación está relacionado con el acceso al agua, recurso que la Constitución provincial reconoce como un derecho humano fundamental. El Gobierno buscará profundizar los estudios sobre disponibilidad hídrica para diseñar políticas que permitan una distribución equilibrada del recurso en todo el territorio.

Según indicó el ministro, contar con información técnica actualizada permitirá establecer prioridades y garantizar el abastecimiento para el consumo humano. "Tenemos que determinar y cuantificar cuánta agua hay para establecer políticas públicas que entiendan, con razonabilidad y equilibrio, cómo debe distribuirse este recurso, priorizando siempre el consumo humano", sostuvo.

En ese sentido, destacó que La Rioja presenta uno de los niveles más altos de cobertura de agua potable del país. De acuerdo con datos censales citados por el funcionario, el 94% de la población cuenta con acceso domiciliario al servicio.

El tercer eje del programa está vinculado con la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y el acceso a la vivienda. Puy Soria señaló que las políticas habitacionales desarrolladas durante los últimos años permitieron avanzar en procesos de regularización dominial y consolidar el derecho de miles de familias a la vivienda propia.

"La Rioja es una de las provincias que más ha avanzado en materia de seguridad jurídica. Esto es producto de una fuerte política habitacional y de regularización dominial que permitió brindar certezas a miles de familias", expresó. El funcionario remarcó que cerca del 80% de la población riojana habita viviendas propias, un indicador que atribuyó a las políticas públicas implementadas en materia habitacional.

Finalmente, Puy Soria consideró que la articulación entre el Estado provincial y la Universidad permitirá fijar objetivos estratégicos para el desarrollo territorial de La Rioja con una mirada de largo plazo. "Es un acierto del gobernador avanzar en estos convenios porque permitirán que las distintas áreas del Ministerio trabajen junto a la Universidad para establecer objetivos que deben convertirse en políticas de Estado y trascender las gestiones de gobierno", concluyó.