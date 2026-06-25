Piastri dice que McLaren necesita "piezas nuevas" para alcanzar al líder de la F1, Mercedes

Gran Premio de Austria

​El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, dijo el jueves que su escudería, la vigente campeona mundial de Fórmula Uno, ‌probará un alerón trasero ‌experimental en los entrenamientos del Gran Premio de Austria, pero aún no está listo para competir con él.

McLaren logró un doblete en el circuito de Red Bull Ring el año pasado en su camino hacia la conquista del título de pilotos y constructores, pero actualmente ocupa el tercer puesto en la clasificación, a la ​enorme distancia de ⁠121 puntos del líder, Mercedes, tras siete carreras.

"Es para probarlo", explicó ‌Piastri a los periodistas en el Red Bull ⁠Ring cuando le preguntaron por el ⁠nuevo desarrollo. "Obviamente, hemos visto algunas soluciones creativas y, claramente, no están exentas de desafíos. Así que sí, no se utilizará en carrera, pero ⁠es útil probarlo".

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Piastri ha tenido una temporada con altibajos: ​no pudo tomar la salida en las dos ‌primeras carreras, en Australia y China, ‌pero luego terminó segundo en Japón y tercero en Miami.

Su ⁠compañero de equipo, Lando Norris, actual campeón y ganador del año pasado en Spielberg, quedó segundo en Miami y tercero en Barcelona este mes.

"Tenemos un pequeño déficit en todos los aspectos. No ​tenemos ningún ‌punto fuerte claro en el que destaquemos especialmente, pero tampoco estamos terriblemente mal en ningún sitio", afirmó el australiano.

"Para alcanzar a Mercedes —y ya veremos si Ferrari también mantiene su nivel—, tenemos que incorporar algunas piezas nuevas al ⁠auto, tenemos que hacerlo más rápido y tenemos que hacerlo antes que los demás", indicó.

"Las cosas son bastante diferentes a las del año pasado en varios aspectos, pero depende de mí ser capaz de adaptarme a ello. Creo que en ciertas situaciones me he adaptado muy rápido. En otras, no me he adaptado tan rápido como debería. Así ‌que aún me queda mucho por aprender", agregó.

Piastri afirmó que Mercedes —que lidera la tabla con Kimi Antonelli 41 puntos por encima de Lewis Hamilton (Ferrari)— sigue siendo el referente, pero que la situación podría cambiar rápidamente, aunque por el momento las circunstancias no sean favorables para McLaren.

"Creo ‌que quizá podamos volver a acercarnos, pero de momento dependemos en cierto modo de que los demás cometan algún error o de que las ‌cosas nos salgan ⁠bien, en lugar de ser nosotros quienes tomemos la iniciativa y marquemos el ritmo", afirmó.

"Somos muy conscientes ​de que tenemos que mejorar y de que las cosas tienen que cambiar a nuestro favor, pero no creo que debamos descartarnos", comentó.

Con información de Reuters