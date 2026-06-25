Crece el diagnóstico tardío de VIH: 1 de cada 2 argentinos se entera tarde

La Fundación Huésped advirtió que 1 de cada 2 personas que viven con VIH conocieron su diagnóstico "de manera tardía", cuando ya se encuentran "internadas o con su sistema inmune debilitado". En los últimos cinco años la cantidad de diagnósticos tardíos pasó del 43,8% al 49%.

"A pesar de que en Argentina el test de VIH es confidencial, rápido y gratuito, 1 de cada 2 personas que viven con VIH conocen su diagnóstico de manera tardía, cuando ya se encuentran internadas o su sistema inmune está muy debilitado. Este indicador crece de manera sostenida en los últimos años", indicó la Fundación Huésped en un comunicado.

Según datos del último Boletín de Respuesta al VIH y las ITS en Argentina producido por el Ministerio de Salud de la Nación, entre los años 2021-2022 el porcentaje de diagnósticos tardíos por sobre el total de diagnósticos de VIH era del 43,8%, este número ascendió al 45% entre 2022 y 2023, luego al 48,1% entre los años 2023 y 2024, para finalmente alcanzar un pico de 49%.

"Un test de VIH a tiempo, salva vidas. Porque si te da positivo, podés acceder a un tratamiento que te permite tener la misma expectativa de vida que una persona que no vive con el virus. Incluso, está comprobado que una persona en tratamiento sostenido puede no transmitir el virus por vía sexual", dijo el director ejecutivo de Fundación Huésped, Leandro Cahn.

En ese sentido, agregó: "Como estrategia de salud pública, es una medida costo-efectiva, incide directamente en menos muertes relacionadas al VIH y en menos casos nuevos. Mientras más personas sean diagnosticadas, más personas pueden estar bajo tratamiento y no transmitir el virus".

Por qué aumentan las ITS

A un semana de un nuevo Día de la Prueba de VIH, que se celebrará el próximo viernes 3 de julio, la Fundación Huésped reveló que en el país hay 140.000 personas que viven con este virus. "Durante el periodo 2023-2024 se diagnosticaron 6.900 nuevos diagnósticos, cifra que supera los 6.400 anuales del período 2022–2023 y los 5.300 relevados en el informe anterior. Estos datos se dan en un contexto de aumento sostenido de los casos de infecciones de transmisión sexual en Argentina", se indicó.

En detalle, el organismo también señaló que el 98% de los nuevos casos de VIH son provocados por mantener relaciones sexuales sin protección. "En 2025, la ejecución del presupuesto al 3er trimestre mostró una distribución de 832 preservativos, generando faltantes en todo el país. Para 2026 se proyectó recuperar la provisión de este insumo a más de 30 millones de unidades. Sin embargo, no alcanza a compensar el último año sin compras ni asegura continuidad, y reduce a menos de la mitad de lo estipulado en 2023", agregó Cahn.

La Fundación recordó que el test de VIH es gratuito tanto en el sistema público de salud como en obras sociales y prepagas. "No requiere orden médica ni preparación previa. Con solo una gota de sangre de un dedo se puede conocer el resultado en menos de 15 minutos", se planteó. La organización también pone a disposición de la sociedad el sitio web donde.huesped.org.ar para informarse todos los sitios para realizarse el análisis.