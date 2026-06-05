Orgullo de la universidad pública: van a producir por primera vez un fármaco del VIH infantil

Después de casi dos décadas de investigación y desarrollo, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) logró un hito histórico: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó a su Planta Piloto de Producción de Medicamentos a fabricar zidovudina (también conocida como AZT o ZDV), un fármaco esencial en el tratamiento del VIH en niños y mujeres embarazadas. Se trata del primer medicamento registrado por un laboratorio universitario en la historia del país.

La autorización llega tras cumplir con los estándares técnicos y regulatorios exigidos por el organismo, un requisito que ningún otro laboratorio universitario argentino había alcanzado antes para un producto propio.

Producción y distribución a hospitales públicos

La producción comenzará durante el segundo semestre de 2026. En una primera etapa, la planta elaborará 15.000 envases de 240 mililitros, que serán distribuidos en hospitales públicos de distintas provincias del país. La iniciativa apunta a resolver un problema concreto del sistema sanitario: el abastecimiento de la red pública de un medicamento que hoy presenta dificultades de disponibilidad para los pacientes más vulnerables.

Una planta con capacidad productiva y más proyectos en marcha

La Planta Piloto de la UNR funciona desde 2006 y fue la primera del ámbito universitario en incorporarse al Sistema de Laboratorios Públicos de Argentina (ANLAP) . Su capacidad productiva alcanza los 5.000 frascos de jarabe y 25.000 comprimidos por día de medicamentos esenciales.

Además de la zidovudina, el laboratorio trabaja en el desarrollo de otros tratamientos que la industria privada discontinuó o que presentan abastecimiento crítico. Entre ellos figuran:

Lamivudina para hepatitis B y VIH pediátrico.

Oseltamivir (antiviral para influenza).

Atenolol (para hipertensión).

Sildenafil (para disfunción eréctil e hipertensión pulmonar).

Benznidazol para el tratamiento del Chagas en niños de 2 a 12 años.

La cartera de productos apunta a cubrir vacíos del mercado farmacéutico privado con producción pública y accesible.

El contexto del VIH en el mundo

El VIH sigue siendo uno de los problemas de salud pública más extendidos del planeta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , más de 40,8 millones de personas conviven con el virus en el mundo, y cada año se suman alrededor de 1,3 millones de nuevos casos. La infección no tiene cura, y los tratamientos antirretrovirales son esenciales para controlar la enfermedad y prevenir la transmisión vertical (de madre a hijo).

La producción nacional de zidovudina pediátrica por parte de la UNR es un paso clave para garantizar el acceso a una terapia que salva vidas, especialmente en los sectores más vulnerables del sistema de salud.