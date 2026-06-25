Qué pasó entre Sebastián Beccacece y Lionel Messi en el Mundial 2018: la historia y el testimonio del ayudante de Sampaoli

Messi y Beccacece en 2018.

Lionel Messi es sin duda alguna un ídolo nacional y mundial. Un jugador con una capacidad inigualable que está fuera de discusión a estas alturas, por todo lo que ha demostrado a lo largo de más de 20 años de carrera. Fueron muchos los entrenadores que en algún momento pudieron disfrutar de su talento y utilizarlo para sus fines propios, aunque no con todos ha tenido la mejor relación o le han podido sacar el máximo provecho posible.

Es el caso de Jorge Sampaoli, un director técnico que dejó una imagen paupérrima en la Selección Argentina, donde logró clasificar por la ventana al Mundial 2018. Y en esa cita todo fue caótico, derivando en la eliminación en octavos de final frente a Francia y en su salida. Y su ayudante de campo fue Sebastián Beccacece, hoy entrenador en solitario, pero que en ese momento tuvo la oportunidad de ser uno de quienes dirigían a Messi y protagonizó una presunta y polémica anécdota con el astro futbolístico.

La historia del rumor entre Messi y Beccacece en el Mundial de Rusia 2018

Hay una historia sobre el vínculo entre Beccacece y Messi que pasó a la historia, aunque nunca fue confirmada por los protagonistas y habría ocurrido en Rusia 2018. “Leo, así no. Te conviene enganchar para otro lado”, le habría dicho Beccacece a Messi en un entrenamiento, al tiempo que el ayudante de campo de Sampaoli le apoyó una mano en un hombro, según informó Clarín. De acuerdo a lo señalado, el 10 se habría acercado a Sampaoli y le habría pedido que no se repitiera otra situación similar con su principal colaborador.

La respuesta de Beccacece sobre este mito

Por otro lado, fue el propio DT quien en agosto de 2024 y como entrenador de Ecuador salió a desmentir esta situación que por tanto tiempo rondó en el mundo del fútbol. "Jamás le corregí algo a Leo. Eso es un gran mito y aprovecho para expresarlo. Fue un gran chiste porque todavía me río. ¿Cómo voy a corregir a Leo?", sostuvo indignado Beccacece, quien ratificó que este momento jamás ocurrió entre ambos y se encargó de resaltarlo.

Beccacece indignado por el rumor.

"Siempre le decía a Tripichio: ‘¿No te corregí a vos y voy a corregir a Leo?’ Uno aprende de esos lugares porque cada uno tiene su interés en esos espacios. Aprendí mucho a observar y sobrellevar muchas injusticias. Esa es una. Es increíble cómo una mentira contada mil veces se transforma en verdad. Es increíble la fuerza que tiene algo surrealista. ¿Cómo un entrenador que no jugó al fútbol profesional va a corregir a Leo Messi?", concluyó el DT.