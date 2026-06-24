Irán afirma que retraso en aeropuerto de EEUU complica desplazamiento de la delegación del Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Bélgica vs Irán

Las ​autoridades estadounidenses "causaron problemas" al delantero Mehdi Taremi y al entrenador asistente Saeed ‌Alhoei, lo que ‌retrasó a su delegación en el viaje a Seattle para el partido del Mundial contra Egipto, informó el miércoles la Federación Iraní de Fútbol.

La agencia de noticias iraní ISNA, citando a la federación, ​informó que los ⁠miembros del equipo estaban esperando a ‌que Taremi y Alhoei se ⁠reincorporaran al grupo.

El incidente ⁠se produjo después de que las autoridades estadounidenses relajaran las restricciones de viaje impuestas a ⁠la delegación iraní para el Mundial, ​tras las quejas de ‌Teherán y del equipo ‌de que las estrictas normas de entrada ⁠estaban entorpeciendo los preparativos.

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No quedó claro de inmediato qué provocó este último retraso. Funcionarios estadounidenses no hicieron comentarios al ​respecto ‌de inmediato.

Las autoridades estadounidenses habían exigido anteriormente a Irán, que tiene su base durante el torneo en Tijuana, México, que entrara en Estados Unidos ⁠un día antes de los partidos y saliera poco después.

El seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, había criticado estas medidas por considerarlas injustas y había señalado que los repetidos desplazamientos transfronterizos dejaban a sus jugadores agotados.

Esta semana, las ‌autoridades estadounidenses permitieron al equipo llegar a Seattle dos días antes de su partido contra Egipto del viernes, concediéndole mayor flexibilidad que en sus choques anteriores.

Las relaciones entre ‌Washington y Teherán han añadido un matiz de sensibilidad política a la participación de Irán ‌en el ⁠Mundial, y la selección se enfrenta a mayores restricciones de viaje ​y seguridad a lo largo de todo el torneo.

Con información de Reuters