Irán afirma que retraso en aeropuerto de EEUU complica desplazamiento de la delegación del Mundial

Las autoridades estadounidenses "causaron problemas" al delantero Mehdi Taremi y al entrenador asistente Saeed Alhoei, lo que retrasó a su delegación en el viaje a Seattle para el partido del Mundial contra Egipto, informó el miércoles la Federación Iraní de Fútbol.
La agencia de noticias iraní ISNA, citando a la federación, informó que los miembros del equipo estaban esperando a que Taremi y Alhoei se reincorporaran al grupo.
El incidente se produjo después de que las autoridades estadounidenses relajaran las restricciones de viaje impuestas a la delegación iraní para el Mundial, tras las quejas de Teherán y del equipo de que las estrictas normas de entrada estaban entorpeciendo los preparativos.
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No quedó claro de inmediato qué provocó este último retraso. Funcionarios estadounidenses no hicieron comentarios al respecto de inmediato.
Las autoridades estadounidenses habían exigido anteriormente a Irán, que tiene su base durante el torneo en Tijuana, México, que entrara en Estados Unidos un día antes de los partidos y saliera poco después.
El seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, había criticado estas medidas por considerarlas injustas y había señalado que los repetidos desplazamientos transfronterizos dejaban a sus jugadores agotados.
Esta semana, las autoridades estadounidenses permitieron al equipo llegar a Seattle dos días antes de su partido contra Egipto del viernes, concediéndole mayor flexibilidad que en sus choques anteriores.
Las relaciones entre Washington y Teherán han añadido un matiz de sensibilidad política a la participación de Irán en el Mundial, y la selección se enfrenta a mayores restricciones de viaje y seguridad a lo largo de todo el torneo.
Con información de Reuters