Tiene 21 años, empezó viendo tutoriales en YouTube y hoy enseña a cientos de jóvenes a trabajar en el mundo digital.

Fran Castro recuerda con claridad que estaba terminando el secundario, acababa de volver del viaje de egresados y las cosas no venían bien. Tenía materias pendientes, pocas certezas sobre el futuro y la sensación de que necesitaba encontrar una forma de trabajar.

"No me iba bien en el colegio. Estaba bastante distraído y tenía muchas materias pendientes. Cuando terminé las clases ya veía que algunas no las iba a remontar. Ahí fue cuando dije: 'Bueno, tengo que empezar a trabajar de alguna forma'", recuerda.

Fran Castro: "No me iba bien en el colegio. Estaba bastante distraído y tenía muchas materias pendientes".

Ese momento, que para muchos podría haber sido una crisis, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una carrera inesperada. "YouTube fue mi universidad". Castro pertenece a una generación que aprendió más mirando tutoriales que manuales. Todo lo que sabe sobre edición, estrategia digital y creación de contenido lo aprendió de forma autodidacta.

La inspiración llegó a través de un podcast de desarrollo personal que escuchaba cuando todavía estaba en el colegio. Allí descubrió que la edición de video podía convertirse en una profesión. "Arranqué con un curso 100% de YouTube. Todo autodidacta. Empecé desde lo más básico y después fui profundizando cada vez más", cuenta.

La decisión que cambió todo

Mientras Fran Castro estudiaba Licenciatura en Videojuegos e Informática en la UADE, intentaba equilibrar la facultad, las materias pendientes del secundario y los trabajos de edición. La situación se volvió insostenible cuando la universidad le pidió presentar el título secundario definitivo.

Fran Castro: "Arranqué con un curso 100% de YouTube. Todo autodidacta".

Tuvo que elegir. Primero terminó la secundaria. Después decidió apostar todo por el mundo digital. "Cuando finalmente tuve el título, ya llevaba más de un año editando. Tenía una cuenta donde subía tips de edición y sentía que había algo más para hacer ahí. Entonces decidí no reincorporarme a la facultad y dedicarme de lleno a esto".

El creador detrás de las multicuentas

Si algo hizo conocido a Fran Castro dentro del ecosistema digital fue su método de las "multicuentas", una estrategia que consiste en crear distintos perfiles temáticos alrededor de una misma figura o proyecto. La lógica es simple, en lugar de concentrar todo el contenido en una sola cuenta, cada perfil se especializa en un aspecto distinto.

"Lo importante es que cada cuenta tenga una identidad clara. Después todo termina llevando a la cuenta principal". La estrategia explotó durante 2025 y terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más comentados dentro del marketing digital argentino.

Hoy trabaja junto a siete personas que ocupan roles clave, entre filmmakers, project managers y coordinadores de edición. Además, por sus capacitaciones pasaron cientos de editores. "Hay gente en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza. Nos reunimos todos los días de manera virtual y coordinamos absolutamente todo".

Inteligencia artificial: entusiasmo, pero sin dependencia

En una época donde la inteligencia artificial parece capaz de resolver cualquier problema, Castro mantiene una postura más pragmática. La utiliza todos los días, aunque no para crear contenido. "Para mí hoy la IA sirve sobre todo para ahorrar tiempo y analizar datos. Para estadísticas, métricas o información técnica funciona perfecto".

Sin embargo, todavía cree que el criterio humano sigue siendo irremplazable. "Cada vez que me siento dos horas a pensar una estrategia o una entrevista saco mejores resultados que cuando intento delegar esa parte en una herramienta. El criterio sigue siendo humano".

Fran Castro: "Para mí hoy la IA sirve sobre todo para ahorrar tiempo y analizar datos".

Aun así, está convencido de que la tecnología seguirá avanzando. Por eso mantiene una práctica curiosa, le cuenta constantemente a la inteligencia artificial detalles de su trabajo. "Le voy explicando todo lo que hago para que, cuando aparezca algo realmente potente, ya tenga todo el contexto".

Lo más llamativo de la historia de Fran Castro es que nunca buscó convertirse en una figura pública. Durante años trabajó detrás de cámara, desarrollando estrategias para otros. La visibilidad llegó después, cuando algunos de sus métodos comenzaron a viralizarse y figuras del ecosistema digital, como Nico Occhiato, empezaron a mencionarlo públicamente.

Cuando habla del futuro, Fran no menciona seguidores, métricas ni facturación. Habla de educación y de los chicos que hoy están atravesando la misma incertidumbre que él sintió durante sus últimos años de secundaria. Hace poco dio charlas en universidades y asegura que esa experiencia le dejó una marca. "Me encanta hablar con gente que está en esa situación en la que yo estaba. Si mi historia puede ayudar a alguien a encontrar un camino, entonces todo esto tiene mucho más sentido".