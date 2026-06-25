Telefe anunció el regreso de una de las series extranjeras más exitosas y aclamadas de la televisión argentina.

Telefe volvió a generar revuelo entre los televidentes al anunciar el regreso de una de las series extranjeras más exitosas y aclamadas de la televisión argentina. La emisora confirmó que la producción brasileña Avenida Brasil volverá a emitirse en la pantalla del canal.

La telenovela fue un verdadero fenómeno de audiencia en el país. Durante su emisión original, en 2017, llegó a superar los 27 puntos de rating. Su capítulo final se vio en Argentina el 8 de julio de ese año y fue celebrado con un multitudinario evento en el Luna Park. La historia de amor, traición y venganza conquistó a millones de espectadores y se convirtió en un éxito rotundo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la ficción regresa a la televisión argentina. En 2015, bajo el mando de Tomás Yankelevich, Telefe apostó por reforzar su programación vespertina con la exitosa producción brasileña. Más tarde, en 2020, el canal volvió a incorporarla a su grilla debido al gran fanatismo del público.

La historia que cautivó a miles de argentinos

La exitosa telenovela brasileña cuenta la historia de Rita, quien busca vengarse de su madrastra, Carminha, ya que la abandonó en un basurero en su infancia para quedarse con la fortuna familiar. Años después, Rita regresa con un nuevo nombre como cocinera para infiltrarse en la vida de Carminha. Sin embargo, sus planes se complican cuando se reencuentra con "Jorgito", el amor de su infancia e hijo adoptivo de Carminha.

Avenida Brasil en la actualidad es considerada una de las producciones más importantes de la historia de la televisión porque revolucionó el formato de las telenovelas a nivel mundial. El proyecto televisivo con una inversión de 91 millones de dólares, recaudó más de 2,000 millones de dólares, ganándose un reconocimiento especial en la prestigiosa Revista Forbes por su arrollador éxito comercial

