Jefe de la FCC dice que todas las opciones están sobre la mesa en revisión de licencia de ABC

FOTO DE ARCHIVO: Cumbre Aeroespacial Global 2025 de la Cámara de Comercio de EE. UU.

El jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados ‌Unidos (FCC) afirmó el jueves ‌que todas las opciones siguen sobre la mesa mientras se evalúa si se renuevan las licencias de ocho estaciones de televisión ABC, propiedad de Walt Disney y en el marco de su investigación sobre ​el programa ⁠de entrevistas de la cadena "The view".

Decenas de ‌miles de espectadores enviaron esta ⁠semana comentarios en apoyo de ABC ⁠después de que la cadena les instó a respaldar a la empresa.

El jefe de la ⁠FCC, Brendan Carr, afirmó que Disney "está ​aplicando una estrategia de relaciones ‌públicas bastante estándar y ‌convencional (...) Vamos a guiarnos por los ⁠hechos y la ley, sea cual sea el rumbo que tomen".

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La FCC, bajo control republicano, ordenó a ABC en abril ​que presentara ‌revisiones anticipadas de las licencias de sus ocho estaciones de televisión propias después de que el presidente Donald Trump presionó a la agencia reguladora para ⁠que tomara medidas.

La FCC también está investigando el programa de entrevistas diurno de ABC "The view" tras declarar que está sujeto a las normas federales de igualdad de tiempo para los candidatos políticos.

"Vamos a aplicar la ley en ‌este caso. No hemos tomado ninguna decisión en ningún sentido. Tenemos la mente abierta, ya veremos qué dicen", dijo Carr a la prensa tras la reunión mensual de la ‌agencia.

ABC no hizo declaraciones inmediatamente al respecto el jueves.

Carr abrió una investigación en marzo de 2025 ‌sobre las ⁠prácticas de diversidad de Disney y afirmó que la empresa presentó ​documentos que, en su opinión, eran insuficientes, y que no descartaba solicitar la revocación de sus licencias.

(Editado en español por Carlos Serrano)