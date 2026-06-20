Nico Occhiato da marcha atrás: la decisión que tomó el dueño de Luzu tras anunciar los despidos

Nico Occhiato tomó una sorpresiva decisión.

El escándalo por la fake news que Florencia Peña lanzó al aire sobre Jorge Messi, padre de Lionel, sigue dejando coletazos en Luzu TV. Tras el fuerte descargo que Nico Occhiato realizó este viernes y la desvinculación de la actriz y de la producción involucrada, horas más tarde llegó un giro inesperado.

Nico Occhiato dio marcha atrás con uno de los despidos

Fue Martín Salwe, enviado a Estados Unidos, quien lo contó al aire de Sálvese quien pueda (América), el ciclo de Yanina Latorre. Según el cronista, el dueño del streaming no mantuvo la misma postura con todos.

"Recién hablé con gente de Luzu y me cuentan algo. Tiene que ver, puntualmente, con los productores que estaban en la mesa ese día, que acompañaban a Flor en todas las emisiones", arrancó.

Salwe precisó que se trata de dos personas con experiencia en el medio. "Uno es Pehuén, la otra chica es Maggie. Maggie fue desvinculada por completo, eso está confirmado. Y me acaban de confirmar que el chico que está en la mesa, Pehuén, el otro productor, acaba de ser reincorporado a Luzu", reveló.

¿Por qué volvieron a contratar al productor?

Acá apareció el dato más revelador. Según Salwe, la clave estuvo en los horarios de los chats de WhatsApp: "Cuando le llega la información a Pehuén, a través de Fede Hoffman, el productor intenta corroborarla. Y se comprobó por los horarios de los chats que, mientras él intentaba chequear y pedir los permisos para contarlo al aire, Flor ya lo estaba contando por indicación de la otra productora, que es Maggie", detalló.

Pehuén, productor de Luzu, fue reincorporado.

De esa reconstrucción surgió la decisión final: mantener a Pehuén, que habría intentado frenar la información, y despedir de manera definitiva a Maggie, señalada como quien habilitó que Peña diera la noticia falsa.