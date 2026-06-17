YouTube Premium aumenta más de un 50% en Argentina y así quedan los precios

Fuente: Digital Trends Español.

YouTube envió en los últimos días un mail a los suscriptores explicando el ajuste. No es la primera vez que sube el valor del servicio, pero sí es el primer aumento desde abril de 2025, así que llevaba más de un año sin moverse en el país. Según explicó la propia plataforma, la decisión busca sostener la inversión en nuevas funciones y seguir pagándole a los creadores y artistas que forman parte del ecosistema.

Cuáles son los nuevos valores de cada plan

Estos son los montos que regirán desde el próximo ciclo de facturación:

Plan Individual: $4.499 por mes.

$4.499 por mes. Plan Dos personas: $6.699 por mes.

$6.699 por mes. Plan Familiar: $10.299 por mes (el que más sube, por encima del 50%).

Los nuevos suscriptores ya ven estos valores al darse de alta, mientras que quienes ya tienen una cuenta activa van a seguir pagando el precio viejo hasta que se renueve su suscripción en agosto.

Por qué aumenta y a quién le conviene revisar el gasto

El ajuste no es un caso aislado. En los últimos meses, varias plataformas de streaming de video, música y almacenamiento en la nube subieron sus tarifas en la Argentina, lo que llevó a muchos usuarios a hacer una limpieza de qué servicios mantienen activos y cuáles no. Con YouTube Premium pasa lo mismo: vale la pena repasar si todavía se usan las funciones que justifican el costo, como la reproducción sin publicidad, la descarga de contenido sin conexión o el acceso incluido a YouTube Music Premium.

Qué pasa con los impuestos en la factura final

El precio que aparece en la app no es el que termina pagándose. Como el servicio se factura como consumo en el exterior, se le suma el 21% de IVA y, según la provincia, hasta un 3% adicional de Ingresos Brutos. Por eso, el monto que finalmente se debita de la tarjeta suele ser más alto que el valor publicado, y conviene tenerlo en cuenta antes de hacer las cuentas del mes.