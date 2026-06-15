Guerra de aplicaciones: la nueva función que copió YouTube para que dejes de usar WhatsApp

YouTube permitirá enviar mensajes directos a otros usuarios, sin necesidad de salir de la app.

YouTube volvió a apostar por la comunicación entre usuarios con una nueva función de chats privados integrada en su aplicación. La herramienta permite enviar videos, comentarlos en tiempo real y mantener conversaciones sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas como WhatsApp, una estrategia con la que la plataforma busca que los usuarios permanezcan más tiempo dentro de su ecosistema.

La novedad apunta a simplificar la forma en que se comparte contenido. En lugar de copiar el enlace de un video y enviarlo por otra app de mensajería, ahora será posible iniciar una conversación privada directamente desde YouTube. De esta manera, la plataforma intenta recuperar una función que había eliminado años atrás, aunque con un enfoque renovado y centrado en la interacción alrededor de los videos.

Cómo funcionan los nuevos chats privados de YouTube

La función incorpora un sistema de conversaciones individuales y grupales desde la propia aplicación. Los usuarios pueden compartir un video con uno o varios contactos y discutir su contenido sin abandonar YouTube, lo que elimina la necesidad de cambiar constantemente entre distintas aplicaciones.

Además del envío de videos, los participantes del chat pueden responder mensajes y seguir la conversación mientras reproducen el contenido compartido. El objetivo es convertir la experiencia de ver videos en una actividad más social y mantener las interacciones dentro de la plataforma.

Por el momento, la característica se encuentra disponible para un grupo reducido de usuarios como parte de una prueba. Google evaluará su recepción antes de decidir si la implementa de manera global.

Por qué YouTube quiere reducir la dependencia de WhatsApp

El regreso de los chats privados responde a una estrategia para aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios dentro de YouTube. Cada vez que una persona comparte un enlace mediante WhatsApp u otra aplicación de mensajería, la conversación ocurre fuera del servicio de Google.

YouTube busca que usuarios se queden dentro de la aplicación con una nueva función.

Con esta nueva función, la compañía busca que tanto el descubrimiento de contenido como el intercambio de opiniones sucedan en un mismo lugar. Esto podría fortalecer la interacción entre usuarios y ofrecer nuevas oportunidades para que los creadores de contenido obtengan mayor visibilidad.

Si la prueba resulta exitosa, YouTube podría consolidar una alternativa para compartir videos sin salir de la aplicación, reduciendo la dependencia de servicios de mensajería externos y reforzando su posición como una plataforma que combina entretenimiento y comunicación en un único espacio.