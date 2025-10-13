“No usar polleras ni musculosas”: el polémico código de vestimenta de la UADE para "mantener un entorno apropiado"

En los últimos días, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) se ha visto envuelta en una polémica que tiene que ver con un "código de vestimenta" que exige que respeten sus alumnos universitarios porque forma parte de la "experiencia formativa" e influye directamente en el "contexto profesional".

Lo más preocupante de este vetusto protocolo es que advierte sanciones a sus estudiantes "en caso de no cumplir con la norma de indumentaria vigente".

Código de vestimenta en la UADE: por qué lo implementaron

Desde la Universidad sostienen que este código de vestimenta no es nuevo. De hecho, rige en el establecimiento educativo desde el año 2000. Sin embargo, a las autoridades les pareció fundamental y necesario, que sus nuevos estudiantes cumplan con esta normativa que indica qué prendas usar y cuáles no dentro de la casa de estudios, ubicada en los barrios porteños de Montserrat y de Belgrano.

A los alumnos y alumnas se les informó a través del campus virtual y, además, se intensificó la comunicación con carteleras y pantallas en toda la Universidad que decían: "Desde la UADE promovemos una vestimenta adecuada en todo el ámbito de la Universidad que refleje profesionalismo y comunique qué valores representamos".

Cristina Slica, Secretaria de Asuntos Estudiantiles de UADE, señaló en una entrevista con Infobae que el objetivo de reforzar el acatamiento de esta norma que "siempre estuvo vigente" es la de "mantener un entorno apropiado para la actividad universitaria y sus futuros profesionales".

El código de vestimenta se compartió a los y las estudiantes a través de un QR que dirige a un documento donde se especifica cuál es la ropa adecuada para ponerse si vas a estudiar a la UADE.

Qué prendas no se pueden usar en la UADE

La normativa aclara que como "pautas generales" es importante llevar ropa "en buen estado y apropiada para el ámbito académico" y dice qué prendas no hay que usar:

Gorros o accesorios que cubran el rostro

Tops, musculosas cavadas o camisetas deportivas

Shorts deportivos

Trajes de baño

Minifaldas

Calzas sin prenda superior que complemente (como una remera larga)

Calzado de playa, como crocs u ojotas

Qué prendas se pueden usar en la UADE

En cuanto a la vestimenta adecuada para el ámbito universitario, el código de la UADE enumera:

Remeras, chombas, blusas, camisas

Abrigos, sacos, blazer en colores sobrios y neutros

Pantalones largos como jeans, de vestir o chino

Faldas, vestidos y bermudas de un largo adecuado (mínimo hasta la altura de la rodilla)

Zapatillas, zapatos cerrados, sandalias sin plataformas excesivas

Destacan que es importante "evitar las transparencias y el uso de escotes pronunciados" y también el maquillaje "excesivo".

El código de vestimenta de la UADE se refiere, a su vez, a la ropa deportiva específicamente. Dice que, a pesar de contar con instalaciones deportivas, los estudiantes "no deben usar la ropa de gimnasio en las aulas" y exigen no usar "prendas llamativas, ajustadas y transparentes".

Por supuesto, el protocolo no fue muy bien recibido por los alumnos de la Universidad, quienes realizaron diversos descargos en redes sociales. Una joven tiktokera estudiante de la carrera de Diseño de Indumentaria de la UADE expresó su decepción en un video.

"La verdad que la facultad me dio un montón de herramientas y conocimientos para aprender a expresarme a través de la moda. Y que ahora no esté limitando me parece completamente contradictorio", afirmó.