Mucho más que una placa: por qué el motherboard moderno es la pieza más crítica para el rendimiento de tu PC

Fuente: PopUp Solutions.

Cuando alguien arma una PC nueva, suele concentrarse en el procesador o la placa de video. El motherboard queda en segundo plano, tratado como un componente de soporte. Pero esa lógica es un error: elegir mal el motherboard limita el potencial de los demás componentes, mientras que dar con el modelo ideal puede marcar la diferencia en cuanto a desempeño y durabilidad. Como explicó Hernán Chapitel, director de Ventas para Latinoamérica de ASRock: "Si se compra un motherboard de gama alta, por la capacidad que tiene de aceptar diferentes tipos de procesadores y memoria, por su capacidad de actualización, va a durar mucho más".

El socket: el primer gran filtro de compatibilidad

El socket es el conector donde se instala el procesador y el punto de partida de todo. Define qué chips son compatibles y por cuánto tiempo se podrá actualizar sin cambiar la placa. El socket AM5 de AMD, presente en las placas actuales de gama media-alta, soporta los chips Ryzen de series 7000, 8000 y 9000. AMD comprometió su soporte hasta al menos 2027, lo que significa que una placa con este socket puede recibir varias generaciones de procesadores sin cambiarse.

El chipset, por su parte, es el administrador de tráfico que coordina la comunicación entre componentes. Los chipsets de mayor gama ofrecen más carriles de datos, más puertos y mayor capacidad de overclocking que los de gama baja.

Los conectores que más importan hoy

No todos los conectores de un motherboard tienen el mismo impacto en el rendimiento diario.

Estos son los que realmente marcan la diferencia:

USB4 Type-C (40 Gbps): el estándar más moderno, capaz de transferir un archivo de gran tamaño en segundos y funcionar como salida de video. Compatible con periféricos Thunderbolt.

el estándar más moderno, capaz de transferir un archivo de gran tamaño en segundos y funcionar como salida de video. Compatible con periféricos Thunderbolt. PCIe 5.0 para la placa de video: la versión 5.0 duplica el ancho de banda respecto a PCIe 4.0. Las RTX 5000 y RX 9000 ya lo aprovechan al máximo.

la versión 5.0 duplica el ancho de banda respecto a PCIe 4.0. Las RTX 5000 y RX 9000 ya lo aprovechan al máximo. Slot M.2 PCIe 5.0: para SSDs ultrarrápidos que duplican la velocidad de los de generación anterior.

para SSDs ultrarrápidos que duplican la velocidad de los de generación anterior. Ranuras DDR5: la memoria más veloz del mercado, con soporte en las placas actuales de hasta 256 GB y frecuencias de más de 8.000 MHz en modo overclocking.

la memoria más veloz del mercado, con soporte en las placas actuales de hasta 256 GB y frecuencias de más de 8.000 MHz en modo overclocking. Puertos SATA3: más lentos que el M.2, pero siguen siendo útiles para almacenamiento masivo a menor costo.

El VRM: la pieza más ignorada y más crítica

El VRM (Voltage Regulator Module) es el sistema que convierte y regula la electricidad que llega al procesador. Un VRM débil es como una manguera angosta: no puede entregar corriente suficiente bajo carga extrema, lo que reduce el rendimiento. En placas de gama media-alta, diseños de 14 fases o más con MOSFETs de alto amperaje permiten alimentar sin problemas procesadores exigentes, incluso haciendo overclocking. Un PCB de mayor cantidad de capas distribuye mejor la corriente y mantiene temperaturas más bajas.

Qué mirar al elegir uno

Al comprar o evaluar un motherboard moderno, los puntos críticos son: el socket y la compatibilidad con CPUs futuras, la generación de PCIe para la placa de video y los M.2, la cantidad y velocidad de los puertos USB, la solidez del VRM si se piensa en CPUs de alto rendimiento, y la conectividad de red. El motherboard no es el componente más vistoso de una PC, pero es el que define hasta dónde puede crecer. Elegirlo bien es, en cierta forma, elegir el futuro de toda la computadora.