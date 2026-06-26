Descartaron la reactivación del volcán Auca Mahuida

En las últimas horas una señal térmica inusual en inmediaciones del volcán Auca Mahuida generó preocupación en la provincia de Neuquén. Se trata de una formación ubicada a más de 40 kilómetros de Rincón de los Sauces. Esta anomalía fue identificada el último fin de semana, pero recientemente la gobernación confirmó que no representa riesgo para la población ni para los yacimientos productivos cercanos. Sin embargo, el fenómeno motivó un despliegue de estudios y medidas preventivas que reafirman la sensibilidad ambiental y geológica de la zona.

Las autoridades provinciales observaron una “actividad de escasas proporciones”, con una irradiación de calor de dos metros de ancho por cuatro de largo en un único punto. De todas maneras, permanece estable y no mostró variaciones desde su descubrimiento.

Dónde se encuentra el punto caliente del volcán Auca Mahuida

La Provincia no difundió la ubicación exacta del punto caliente, ya que responde a la necesidad de evitar el ingreso de particulares y facilitar el trabajo de los equipos técnicos. Por el momento, la anomalía térmica se mantiene estable y no se observaron variaciones desde que fue identificada. El perímetro de seguridad de dos kilómetros se sostiene en coordinación estrecha entre organismos provinciales y municipales.

Por otro lado, el gobierno neuquino convocó a especialistas para determinar antecedentes y posibles causas del fenómeno. El objetivo es evaluar si se trata de una manifestación superficial vinculada a la actividad volcánica antigua, a un proceso de combustión subterránea, a la acumulación de gases o a un fenómeno geotérmico puntual.

A partir de los resultados, determinarán si las medidas preventivas deben mantenerse, ampliarse o levantarse. El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) se ocupó de iniciar el monitoreo sísmico e informó que la emisión de gases a alta temperatura "no muestra evidencia científica" que sustente una reactivación.

Qué se sabe del volcán Auca Mahuida

La SEGEMAR indicó que los estudios geológicos disponibles y la información relevada en terreno por la Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos del Gobierno del Neuquén descartaron “el desarrollo de cualquier escenario eruptivo potencial” asociado al fenómeno.

Además, detallaron que el Auca Mahuida es un volcán en escudo de 2253 metros sobre el nivel del mar y, por sus antecedentes geológicos, es considerado un volcán extinto. La última actividad registrada se remonta a hace 800.000 años, durante el Pleistoceno.

Las primeras mediciones de gases no detectaron dióxido de azufre ni sulfuro de hidrógeno, componentes característicos que indicarían actividad volcánica superficial. El organismo aseguró que continuará el trabajo coordinado con la secretaría provincial y con la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Cómo es el monitoreo del volcán Auca Mahuida

El monitoreo sobre la zona del volcán incluye la vigilancia de temperatura, análisis de gases, observación del terreno y consulta a expertos en geología y vulcanología. A través de sus áreas técnicas, el SEGEMAR supervisa la actividad sísmica del sector para descartar cualquier evolución inesperada, ya que en regiones volcánicas antiguas pueden aparecer manifestaciones térmicas, procesos de combustión subterránea, emanaciones o fenómenos asociados a condiciones geológicas particulares.

Auca Mahuida forma parte del sistema de volcanismo de retroarco de la Payenia, una extensa provincia volcánica que abarca el sur de Mendoza y el norte de Neuquén. Análisis académicos lo describen como un centro eruptivo del Plioceno-Pleistoceno. También fue designada como Área Natural Protegida, con 77.020 hectáreas que abarcan ambientes del Monte y la Estepa Patagónica.

En esta área confluyen sectores basálticos, bardas, cañadones, aguadas y una biodiversidad notable, con presencia de guanacos, reptiles endémicos y especies adaptadas a uno de los ambientes más áridos de la provincia. También alberga valores paleontológicos, arqueológicos y culturales, lo que refuerza la necesidad de un plan de conservación y manejo riguroso.