Defensa inglés Reece James es duda ante Panamá tras entrenar en solitario el viernes

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra vs Ghana

Por Lori ​Ewing

KANSAS CITY, EEUU, 26 jun (Reuters) - El defensa inglés Reece ‌James se ‌perdió el entrenamiento del viernes previo al partido de su selección contra Panamá en el Mundial y la Federación Inglesa de Fútbol ​dijo que ⁠el jugador está siguiendo su ‌propio programa de ⁠recuperación de una ⁠lesión en el tendón de la corva.

El lateral derecho, de 26 ⁠años, sufrió una lesión ​en el tendón ‌de la corva ‌durante el empate sin goles ⁠del martes contra Ghana, lo que deja en el aire su disponibilidad ​para el ‌último partido de la fase de grupos, que se disputará el sábado en el New York ⁠New Jersey Stadium.

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James ha sido una pieza clave bajo las órdenes del seleccionador Thomas Tuchel y ha sido titular en los dos partidos que Inglaterra ‌ha disputado hasta ahora en el Mundial.

Inglaterra lidera el Grupo L por diferencia de goles sobre Ghana y aventaja ‌en un punto a Croacia, a la que venció por 4-2 ‌en ⁠su primer partido. Panamá ocupa el último ​puesto del grupo con cero puntos.

Con información de Reuters