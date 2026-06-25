Portugués Neto espera dar lo mejor de sí mismo por cualquiera de las dos bandas ante Colombia

Conferencia de prensa de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026

A Pedro Neto no le importa en qué banda le pidan que juegue, pero espera dar ‌lo mejor de sí mismo ‌en su primer Mundial cuando Portugal se enfrente a Colombia en el partido decisivo del Grupo K, que se disputará el sábado en Miami.

El extremo del Chelsea jugó 72 minutos por la banda izquierda en el decepcionante empate a 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo en su ​debut en el torneo, ⁠y toda la primera parte por la banda derecha ‌en la goleada por 5-0 a Uzbekistán.

"Sinceramente, me ⁠siento más cómodo por la derecha, ⁠pero creo que, a lo largo de mi carrera, en realidad he jugado más por la izquierda", dijo a los medios el ⁠jueves. "Pero me siento cómodo en cualquier posición. Quiero ayudar ​al equipo, quiero dar lo mejor de ‌mí mismo, y creo que ‌eso es en lo que siempre intento centrarme".

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"Espero poder despegar ⁠de verdad (contra Colombia)", añadió. "Estoy aquí para ayudar, y espero que este sea ese momento, sobre todo porque es un partido importante para nosotros de cara a quedar primeros".

La actuación de ​Portugal frente ‌a Uzbekistán se interpretó como una respuesta a las críticas recibidas tras no poder vencer a la República Democrática del Congo y, aunque Neto se mostró de acuerdo con ese análisis, consideró que había sido ⁠impulsada por la determinación más que por la ira.

"Tenemos una mentalidad muy ganadora, y es normal que después del primer partido estuviéramos un poco desanimados", afirmó. "Sin duda, las críticas forman parte del juego. Tenemos que saber cómo afrontarlas y en el segundo partido también las usamos como motivación para salir al campo y dar lo ‌mejor de nosotros mismos".

Neto consideró que el partido contra Uzbekistán, en el que el capitán Cristiano Ronaldo —bajo presión— marcó dos goles, había restablecido a Portugal como auténtico aspirante al título.

Colombia aventaja a Portugal en dos puntos en la clasificación del grupo y, aunque ‌ambos equipos pasarían de ronda con un empate el sábado, Neto espera un partido intenso para decidir quién termina en primera posición.

"Siempre es ‌un partido muy ⁠animado, lleno de lucha", afirmó. "Personalmente, me gusta mucho ese estilo de partido, y creo que la ​gente espera un gran partido, un gran espectáculo, y eso es lo que intentaremos ofrecerles".

Con información de Reuters