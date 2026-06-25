Curazao vs. Costa de Marfil: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 3 del Mundial 2026, según la IA

La selección de Curazao se enfrentará a su par de Costa de Marfil este jueves 25 de junio a partir de las 17 hs (horario argentino) en el Philadelphia Stadium, de Estados Unidos. Mientras el conjunto caribeño busca cerrar su histórica primera participación mundialista con una actuación digna, los africanos necesitan consolidar su pasaje a dieciseisavos de final.

Curazao vs. Costa de Marfil: quien gana el partido, según la IA

De acuerdo con el análisis de los rendimientos previos y las habilidades de ambos equipos, la inteligencia artificial señaló que Costa de Marfil es la clara favorita para quedarse con la victoria. Con una probabilidad de triunfo superior al 80%, se espera que el conjunto comandado por Emerse Faé, logre imponerse por un margen de dos o más goles y así asegure su continuidad en el Mundial 2026.

La victoria de Costa de Marfil está fundamentada en la notable brecha de jerarquía individual y el ritmo de competencia internacional entre ambos planteles. El pronóstico anticipa que el combinado africano asumirá el protagonismo absoluto de la posesión, buscando desgastar a una defensa de Curazao que ya ha sufrido un enorme desgaste físico durante las primeras jornadas de este certamen.

Al evaluar los antecedentes previos y el desempeño de las plantillas en este Mundial 2026, Costa de Marfil llega con el envión anímico de haber vencido a Ecuador en el debut, además de haber plantado cara con rigurosidad ante el poderío de Alemania.

La presencia de figuras de relieve europeo en la mitad de la cancha, tales como Franck Kessié e Ibrahima Sangaré, le otorga al elenco marfileño un equilibrio estructural e intensidad en la presión que resultarán difíciles de contener para el mediocampo caribeño. Asimismo, la velocidad por las bandas de atacantes como Amad Diallo promete ser la llave para desarticular el bloque bajo defensivo de su rival.

Por el lado de Curazao, la gran figura del torneo viene siendo su arquero Eloy Room, quien igualó un récord histórico al registrar 15 atajadas cruciales en el meritorio empate 0-0 ante Ecuador. No obstante, los modelos estadísticos advierten que la resistencia defensiva de Curazao ha permitido una cantidad alarmante de remates al arco a lo largo del certamen. Frente a una delantera más efectiva y de mayor envergadura física como la marfileña, se prevé que la valla caribeña termine cediendo ante la insistencia africana.