Kremlin exige una explicación de Apple tras el retiro de aplicaciones rusas de la App Store

FOTO DE ARCHIVO: Logotipo de Apple en su tienda de París.

El Kremlin exigió el jueves una explicación a Apple después de ‌que varias ‌aplicaciones para móviles relacionadas con la empresa de Internet rusa VK fueron eliminadas de la App Store del gigante tecnológico estadounidense.

VK, una empresa tecnológica controlada por el Estado, dijo en ​un comunicado ⁠que sus aplicaciones fueron retiradas "sin previo ‌aviso ni explicación", a pesar ⁠de que la empresa ⁠nunca ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.

"Con sus acciones, ⁠Apple está restringiendo el acceso ​de los usuarios rusos a ‌servicios populares que ‌usan decenas de millones de personas ⁠cada día: redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas de video, correo electrónico y productos educativos", señaló VK.

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"Consideramos ​que estas ‌medidas de Apple hacia los usuarios rusos son totalmente injustificadas e inaceptables", agregó.

Apple dijo que cumple con la legislación de los ⁠países en los que opera y que retiró las aplicaciones de VK de la App Store para cumplir con las sanciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que las autoridades rusas competentes "abordarán ‌el asunto de forma directa con la propia empresa y exigirán una explicación".

"Si no se proporcionan dichas explicaciones, tendremos que sacar las conclusiones pertinentes respecto a ‌la continuidad de cualquier cooperación con esta empresa", añadió.

Peskov señaló que los rusos ‌descontentos con ⁠la decisión de Apple podrían pasarse a dispositivos Android, que ​siguen ofreciendo las aplicaciones de VK.

Con información de Reuters