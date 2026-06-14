Histórico: Curazao le hizo un gol a Alemania en el Mundial 2026 y fue su primer tanto en Copas del Mundo

Histórico: Curazao convirtió su primer gol en un Mundial ante Alemania.

La Selección de Curazao consiguió un logro histórico en su debut en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026: en su primera participación en el certamen, el combinado centroamericano le convirtió un gol a Alemania en el duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo E. El autor del tanto fue Livano Comenencia, quien aprovechó un rebote dentro del área para vencer a Manuel Neuer con un gran remate de zurda.

Los teutones habían comenzado en ventaja a los seis minutos del primer tiempo gracias a un golazo de Felix Nmecha. Si bien parecía que las acciones del partido estarían completamente a favor de los europeos, el empate de Curazao sorprendió y desató la locura de todo el público presente en el NRG Stadium de Houston.

El camino de Curazao rumbo al Mundial 2026

Rumbo al Mundial 2026, "La Familia Azul" lideró con autoridad su zona en la Segunda Ronda y, con cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones, alcanzó la fase final. En esa instancia, quedó invicto (tres victorias y tres pardas) y una vez más puntero, una campaña que le hizo ganar un cupo para la cita mundialista. En el camino quedaron fuertes competidores con tradición como Jamaica y Trinidad y Tobago.

¿Dónde queda Curazao?

Curazao es una isla del mar Caribe, situada al sur del Caribe, a unos 65 kilómetros al norte de la costa de Venezuela. Tiene una superficie de aproximadamente 444 km², una población estimada entre 150 y 160 mil personas, y su capital es Willemstad.

Políticamente, Curazao no es un país independiente: es un “país constituyente” dentro del Reino de los Países Bajos. Esto significa que tiene su propio gobierno local, con parlamento y primer ministro, y es autónomo en asuntos internos; mientras tanto, Países Bajos conserva la responsabilidad por defensa, relaciones exteriores y ciertos asuntos comunes.

Curazao dejó de formar parte de las antiguas Antillas Neerlandesas cuando este ente se disolvió el 10 de octubre de 2010. Desde entonces, la isla goza de ese estatus de autonomía interna. Las lenguas oficiales incluyen el papiamento, neerlandés e inglés, reflejando su identidad multicultural, una mezcla de raíces caribeñas y legado europeo.

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