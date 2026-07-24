Los amantes del séptimo arte en Córdoba ya tienen un nuevo punto de encuentro para disfrutar de las mejores películas del año. La cadena nacional Las Tipas Cinemas inauguró oficialmente un impresionante complejo dentro del Paseo del Jockey, en la zona sur de la capital provincial, con una propuesta pensada para competir fuerte durante las vacaciones de invierno al combinar innovación tecnológica con el máximo confort.

El dato distintivo que causa furor entre los espectadores se encuentra en su sala principal: el espacio cuenta con una pantalla XL de 22 metros de ancho, destacada por la firma como la segunda pantalla de microcristal más grande de toda Latinoamérica.

Las Tipas Cinemas es una empresa de la familia Brunone que dio sus primeros pasos en la localidad cordobesa de Morteros en 2001. El particular nombre de la firma rinde homenaje a los emblemáticos árboles que rodeaban el terreno donde se construyó aquel primer cine, los cuales fueron preservados de forma intencional dentro del proyecto arquitectónico original.

Con el transcurso de los años, la marca expandió sus complejos a ciudades estratégicas como San Francisco, Jesús María, Villa Carlos Paz, Rosario, Posadas y Paraná, hasta concretar ahora su desembarco a gran escala en la capital de la provincia.

Ubicado en el primer piso del paseo comercial de boulevard Elías Yofre 876, el nuevo complejo dispone de seis salas equipadas con capacidad total para 900 personas.

Los amantes del cine ya tienen un nuevo lugar para disfrutar de los estrenos en Córdoba.

Más allá de la imponente pantalla de 22 metros en su sala insignia, el lugar incorpora proyección Barco Láser 4K y un sistema envolvente de sonido Dolby Atmos, ofreciendo una experiencia altamente inmersiva. Además, la propuesta incluye dos salas 4D E-Motion, dotadas de asientos que se sincronizan en tiempo real con las secuencias de la película mediante movimientos, ráfagas de aire, aromas y efectos de agua.

Priorizar la comodidad del espectador

Además del despliegue técnico, la firma decidió marcar la diferencia en términos de comodidad. En lugar de maximizar la cantidad de asientos por sala, instalaron butacas de 70 centímetros de ancho, superando ampliamente la media estándar de 50 centímetros que acostumbran las grandes cadenas tradicionales.

Del mismo modo, se incrementó notablemente la distancia entre filas para garantizar mayor espacio para las piernas y una circulación fluida. De acuerdo con la empresa, la estrategia busca priorizar la satisfacción del público en un contexto favorable de recuperación del sector cinematográfico. La respuesta no se hizo esperar: durante su primer fin de semana de apertura, el complejo registró salas totalmente agotadas impulsadas por el gran flujo de estrenos familiares.