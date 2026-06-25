Adolescente amenazó con atacar a tiros una escuela: tras allanar su casa, encontraron un arsenal

Un chico de 16 años amenazó con iniciar un tiroteo en una escuela de La Plata y cuando la policía allanó su casa, encontró un arsenal y más de 6.700 balas de distintos calibres. El hecho comenzó a ser investigado a mediados de mayo pasado, en el marco de una ola de amenazas que se registró en distintos establecimientos educativos del país. A raíz de esa situación, se formó una mesa de análisis sobre posibles ataques, integrada por especialistas en Cibercrimen y de la Dirección de Contraterrorismo, que trabajaron en la detección de publicaciones sospechosas en redes sociales. Fue así como los investigadores detectaron cuentas del menor en las que se lo veía practicando tiro en un polígono y mostrando armas, lo que encendió las alarmas.

A partir de tareas de inteligencia, los efectivos lograron identificar el domicilio del joven en la localidad de San Carlos, partido de La Plata, y reunieron pruebas suficientes que fueron presentadas ante la Justicia. Con una orden judicial, la policía allanó el lugar en las últimas horas y el resultado del procedimiento superó todas las expectativas. Cuando revisaron las habitaciones de la vivienda, los agentes encontraron 25 armas de fuego, entre pistolas, revólveres, escopetas y carabinas de distintos modelos y calibres, además de una importante cantidad de municiones que llamó la atención de los investigadores por su volumen.

El material incautado incluyó un total de 4.217 cartuchos calibre 12/70, 2.487 municiones de diversos calibres, un equipo para recarga de municiones, un celular y otros elementos de interés para la causa. En total, las autoridades secuestraron más de 6.700 municiones, una cifra que revela la magnitud del arsenal que el adolescente tenía a su disposición en su propia casa. Las armas y las balas fueron remitidas para su análisis pericial, mientras los investigadores buscan determinar si el padre del menor cuenta con la documentación legal para portar ese tipo de armamento, ya que, según trascendió, el hombre también quedó implicado en la causa.

El caso está a cargo de la fiscal de menores Sabrina Cabrera, quien impulsó la orden de allanamiento y ahora avanza en la investigación para determinar el alcance de la amenaza y si existía un plan concreto para atacar la escuela. La fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Plata es la encargada de llevar adelante las actuaciones correspondientes, mientras se espera el resultado de las pericias que se realizan sobre las armas y las municiones secuestradas.

La imputación y la situación procesal

Tanto el adolescente como su padre fueron imputados por presunta intimidación pública, un delito que contempla el Código Penal para quienes generen temor en la población mediante amenazas o actos que pongan en riesgo la seguridad colectiva. Sin embargo, ninguno de los dos quedó detenido pero sí fueron notificados de la imputación en el marco de la causa. La fiscalía investiga si el padre tiene documentación para portar las armas encontradas en la vivienda, ya que ese aspecto podría agravar la situación del hombre o, en su defecto, determinar si existió alguna irregularidad en la tenencia de los elementos secuestrados.

El allanamiento se produjo en un contexto de creciente preocupación por las amenazas en escuelas de todo el país, que se multiplicaron en las últimas semanas y generaron alerta en las autoridades educativas y judiciales. La investigación de este caso particular demuestra la efectividad de los mecanismos de inteligencia y la coordinación entre las distintas fuerzas para prevenir posibles ataques. Sin embargo, el hallazgo de un arsenal de estas características en el domicilio de un adolescente reaviva el debate sobre el acceso a armas de fuego y la necesidad de extremar los controles para evitar que situaciones como esta puedan repetirse en el futuro.