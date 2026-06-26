La primera estación Refiplus Energía YPF fue inaugurada en Salta como parte de la transformación de la red comercial de la compañía

YPF dio un nuevo paso en la evolución de su red comercial con el lanzamiento de Refiplus Energía YPF, un formato de estaciones de servicio diseñado para ofrecer una experiencia más rápida, simple y eficiente para los usuarios. La primera unidad fue inaugurada en la ciudad de Salta y marca el inicio de una estrategia que la compañía planea extender a distintas regiones del país.

La presentación contó con la participación del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quienes recorrieron las nuevas instalaciones ubicadas sobre la avenida Hipólito Yrigoyen de la capital provincial.

Un nuevo concepto centrado en la rapidez

Horacio Marín y Gustavo Sáenz participaron de la presentación oficial de la primera estación Refiplus Energía YPF.

Refiplus nace como una propuesta orientada a quienes buscan optimizar tiempos durante la carga de combustible. El formato combina eficiencia operativa, autodespacho y una experiencia simplificada, sin resignar la calidad de los productos y servicios característicos de YPF.

“Refiplus es una propuesta pensada para lo que hoy valora el cliente: resolver la carga de forma ágil, sin resignar calidad. Es simple, eficiente y con el respaldo de YPF en cada litro”, destacó Horacio Marín durante la inauguración.

Por su parte, el gobernador Gustavo Sáenz remarcó la importancia de ampliar la oferta de servicios en una provincia con grandes extensiones geográficas y celebró que la primera estación del nuevo formato haya sido inaugurada en Salta.

Cómo funciona Refiplus

El presidente de YPF recorrió las instalaciones y dialogó con el personal de la nueva estación.

El nuevo modelo incorpora una serie de características orientadas a agilizar la experiencia de los usuarios:

Carga más rápida y flexible

Las estaciones combinan islas de atención tradicional con opciones de autodespacho, permitiendo adaptar la experiencia según las preferencias de cada cliente.

Calidad garantizada

Los usuarios continúan accediendo a combustibles y lubricantes de calidad YPF, manteniendo los mismos estándares de toda la red nacional.

Integración digital

El formato incorpora herramientas vinculadas a la App YPF para facilitar pagos, beneficios y la relación con los clientes.

Operación simplificada

La gestión fue diseñada para reducir tiempos de permanencia en la estación y optimizar la circulación de vehículos desde el ingreso hasta la salida.

Una estrategia para ampliar la presencia de YPF

Autoridades nacionales y provinciales participaron de la puesta en marcha del nuevo formato de estaciones.

Desde la compañía explicaron que Refiplus forma parte de un proceso de transformación de la red de estaciones de servicio, incorporando formatos diferenciados según las necesidades de cada mercado.

La inauguración en Salta representa el punto de partida para futuras aperturas y reconversiones de estaciones existentes bajo este nuevo esquema. El objetivo es fortalecer la capilaridad de la red y ofrecer alternativas más ágiles para los consumidores, manteniendo el respaldo y la confiabilidad asociados a la marca YPF.

Con este lanzamiento, la empresa suma una nueva propuesta comercial enfocada en la eficiencia operativa y en las nuevas demandas de movilidad, consolidando una red que busca adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo de los usuarios.