El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervendrá en la investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años que falleció a principios de abril en Comodoro Rivadavia. La medida fue ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que dispuso una nueva evaluación de los informes que elaboró el Cuerpo Interdisciplinario Forense provincial y por el perito presentado por la defensa.

La resolución revocó la decisión del juez de primera instancia Alejandro Soñís, quien había rechazado el pedido del abogado defensor Alejandro Varas tras considerar que no existían contradicciones entre los distintos análisis médicos sumados al expediente. Sin embargo, después de la apelación, los jueces Martín Ernesto Cosmaro y Raquel Susana Tasello entendieron que correspondía dar intervención al máximo tribunal para revisar las conclusiones periciales.

Las diferencias entre los informes periciales en cuestión

Según el informe de la Junta Médica Forense de Chubut, el niño falleció como consecuencia de múltiples traumatismos craneoencefálicos, en simultáneo con una infección pulmonar.

El abogado querellante Roberto Castillo expresó que la autopsia y los estudios histopatológicos detectaron más de veinte lesiones recientes en el cráneo, hemorragias intracraneales, edema cerebral severo y un daño neurológico irreversible. Según explicó, la médica forense identificó más de veinte infiltraciones hemáticas distribuidas en distintas regiones de la cabeza, de las cuales doce se localizaron en la zona frontal, hallazgos que no serían compatibles con un origen accidental.

La defensa cuestionó esas conclusiones. El abogado Alejandro Varas señaló que el informe de sus peritos indica que las lesiones craneales no podían tener una antigüedad superior a las doce horas establecidas por el estudio histopatológico y sostuvo que los golpes descriptos en la autopsia no serían atribuibles a sus clientes.

Cómo sigue la causa

A la espera del nuevo análisis del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, la causa continúa su proceso judicial. La mamá de Ángel, Mariela Beatriz Altamirano, continúa imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo y alevosía, mientras que su pareja, Michel "Maicol" Kevin González, está acusada de homicidio simple agravado por alevosía.

Los dos imputados negaron las acusaciones y conservan el derecho de defensa y el principio de inocencia durante el proceso. El resultado de la nueva evaluación pericial es el que podría aportar elementos contundentes para el avance de la investigación y la determinación de las eventuales responsabilidades penales.