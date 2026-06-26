Schweinsteiger rechaza las acusaciones de racismo del entrenador de Costa de Marfil

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador vs Alemania

El ganador de la Copa del Mundo y comentarista de televisión Bastian Schweinsteiger rechazó el viernes las acusaciones de que sus ‌comentarios sobre el fútbol africano ‌hayan sido racistas, y sostuvo que simplemente estaba haciendo un análisis de un estilo de juego.

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, había dicho el jueves que los comentarios de Schweinsteiger, en los que había calificado al fútbol africano de "salvaje" y "poco ortodoxo", podían considerarse racistas.

"Me refería al fútbol, no a las personas", dijo Schweinsteiger en un comunicado enviado a Reuters a ​través de la cadena ⁠ARD. "Se trata de un análisis futbolístico, ni más ni menos. Desde luego, ‌no era mi intención ofender a nadie".

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Schweinsteiger, ganador del Mundial ⁠de 2014 con Alemania, es comentarista del ⁠Mundial para la ARD, que respaldó al exfutbolista.

La semana pasada, antes de que Alemania venciera a Costa de Marfil en su segundo partido del Grupo ⁠E en Toronto, dijo que Alemania debía estar "preparada para que el ​partido fuera impredecible en algunos momentos".

Schweinsteiger dijo que los marfileños ‌practicaban un "fútbol africano", que describió como "a veces ‌un tanto heterodoxo, un poco salvaje, no tan táctico".

"Bastian Schweinsteiger comentó ⁠sus expectativas respecto al estilo de juego de la selección de Costa de Marfil, resumiendo sus experiencias y observaciones de los últimos partidos", explicó el coordinador deportivo de la ARD, Axel Balkausky, en el comunicado.

"La conversación versó ​sobre una ‌valoración futbolística, no sobre las personas en sí. No detecto ningún tipo de racismo en sus comentarios ni en su elección de palabras".

"Si el seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, hablara directamente con Bastian, estoy seguro de que sus sospechas se disiparían ⁠en un santiamén. Quizá surja esa oportunidad más adelante en el torneo", añadió.

Cuando se le pidió su reacción tras la victoria de Costa de Marfil por 2-0 sobre Curazao el jueves, que les valió el segundo puesto tras Alemania y el pase a los dieciseisavos de final del Mundial, Fae dijo a periodistas que estaba decepcionado por los comentarios de Schweinsteiger.

"Cuando se conoce el fútbol como él ‌lo conoce, resulta extraño que hable así... lo podríamos calificar de racista si llamáramos a las cosas por su nombre", dijo Fae. "Pero así son las cosas. Hoy en día vivimos en un mundo en el que todo el mundo es libre de decir lo que piensa".

"No puedo cambiar su punto de vista. ‌No puedo cambiar su forma de hablar. Pero lo único que puedo hacer es demostrar sobre el terreno de juego que África no se limita al juego físico. ‌También somos muy ⁠técnicos y muy tácticos".

"Fue una estrella mundial, pero se le ha olvidado un poco, así que está intentando dar que ​hablar. Me alegro por él, si eso es lo que piensa. Es libre de hacerlo. Pero nosotros seguiremos adelante e intentaremos hacer caso omiso de eso", añadió Fae.

Con información de Reuters