Dolor en La Pampa: quiénes eran las cuatro hermanas que murieron en un trágico accidente vial

La pequeña ciudad de 25 de Mayo, ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de La Pampa, atraviesa momentos de luto y conmoción tras el trágico accidente ocurrido este lunes a la altura del lago Bajo Giuliani, donde cuatro hermanas murieron ahogadas tras quedar atrapadas dentro de la camioneta en la que viajaban y sumergidas bajo aguas heladas.

Las víctimas fueron identificadas como Cristina Sosa (66), Raquel Esmeralda Sosa (54), María Olga Sosa (59) y Rosa Estela Sosa (53). La única sobreviviente fue Dominga Fortunata Sosa (49), quien logró salir del agua por sus propios medios y pidió ayuda, siendo asistida por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y luego, trasladada a un centro de salud en estado de shock.

El trágico siniestro ocurrió durante la tarde noche del lunes, en el cruce de la ruta nacional 35 y la ruta provincial 14, donde el vehículo en el que viajaban las cinco hermanas, una Ford EcoSport, despistó por causas que aún se encuentran bajo investigación y cayó al agua del lago Bajo Giuliani.

Según detallaron medios locales, fue la propia sobreviviente quien advirtió a los rescatistas que en el vehículo viajaban otras cuatro personas, lo que permitió desplegar la búsqueda que culminó con el hallazgo de los cuerpos de las restantes ocupantes. Las primeras hipótesis apuntan a que la conductora no advirtió el final de la traza o no logró frenar a tiempo en un sector sin iluminación, donde la intersección de ambas rutas forma una "T". La camioneta atravesó la calzada, superó el guardarraíl y quedó sumergida en una depresión inundada, en un sector donde el agua estaba a 3 °C.

Quiénes eran las hermanas Sosa

Cristina Sosa era jubilada del hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo, donde trabajó durante varios años. La mayor de las fallecidas había atravesado serias complicaciones de salud durante la pandemia, tras contraer Covid-19 y quedar al borde de la muerte. Raquel, otra de las hermanas, también formaba parte del personal del mismo hospital local. "Su dedicación, compañerismo y calidad humana permanecerán por siempre en el recuerdo de nuestra comunidad hospitalaria. Descansen en paz", reza el comunicado que difundieron las autoridades del centro de salud en sus redes sociales.

María Olga Sosa, por su parte, se desempeñaba como portera en la Escuela 248 Crezca Grande, donde era conocida y apreciada por el alumnado, los docentes y el resto de los empleados de la institución. "La comunidad educativa de nuestra escuela expresa su profundo pesar por el fallecimiento de una querida integrante de nuestro plantel. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento y elevamos una oración en su memoria. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros", dice el texto que emitió el centro escolar en su memoria.

Rosa Estela Sosa, la cuarta hermana que perdió la vida en el siniestro, era ama de casa. Su historia reciente se vio vinculada a otro trágico accidente vial ocurrido el 26 de julio del año pasado, cuando tres mujeres y un varón, todos oriundos de 25 de Mayo, murieron al chocar de frente contra un camión sobre la Ruta Nacional 151, a la altura de Catriel, en Neuquén, en medio de una tormenta de nieve. Las víctimas, casualmente, eran familiares del marido de Estela.

La doble tragedia que golpeó a los hijos de Olga

En medio del luto y la conmoción, los tres hijos que dejó María Olga Sosa también perdieron a su padre, quien falleció pocas horas después de la tragedia que se cobró la vida de su madre. Se trata de Julio Manuel Vissani, de 66 años, quien actualmente residía en el municipio de Vista Alegre, provincia de Neuquén. Según trascendió, Vissani se había desempeñado durante varios años en la Policía de La Pampa, fuerza en la que era un respetado miembro y de la que se retiró con el rango de suboficial mayor. Actualmente, "Cachi" Vissani y Olga Sosa estaban separados, pero aún continuaban unidos por los tres hijos -dos mujeres y un varón- que tenían en común.

El último adiós a Vissani se llevó a cabo este martes en la capilla Nuestra Señora de Fátima del sector Norte, en la ciudad neuquina de Centenario. "Su recuerdo quedará por siempre en el corazón de quienes lo amaron", concluye el comunicado. La familia Sosa, integrada por ocho hermanos, sufrió un golpe devastador en apenas horas, perdiendo a cuatro de sus integrantes y sumando la pérdida del ex marido de una de ellas, dejando a los hijos de Olga enfrentando un dolor doble e inesperado.

Según confirmaron fuentes locales, los restos de las mujeres fueron velados durante la mañana de este miércoles en el SUM de 25 de Mayo, su ciudad natal. La comunidad de 25 de Mayo se volcó a las redes sociales para expresar su pesar y acompañar a la familia en este difícil momento. "Qué tristeza tan profunda nos envuelve", expresaron vecinos a través de mensajes difundidos en redes sociales, reflejando el impacto que la tragedia generó en la pequeña localidad pampeana.

El Bajo Giuliani se encuentra a unos 10 kilómetros al sur de Santa Rosa, en la intersección de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 14. Es una depresión natural que, tras períodos de lluvias, acumula agua y forma una laguna; en la zona, también funciona una planta de tratamiento de líquidos cloacales de la capital pampeana. Las mujeres viajaban desde 25 de Mayo hacia Santa Rosa para visitar a otra hermana, que se encuentra internada en el Hospital Favaloro, lo que agrega una capa más de dolor a una historia que ya conmocionó a toda la provincia.