Ceremonia de inauguración de la cápsula del tiempo del Congreso, conmemorativa del quincuagésimo aniversario.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, tiene previsto reunirse ‌más tarde con el ‌presidente Donald Trump para intentar resolver el enfrentamiento con el Congreso por un estancado paquete de restricciones electorales, que el mandatario considera su mayor prioridad legislativa.

Un día después de una caldeada reunión a puerta cerrada entre Trump y los senadores republicanos, los aliados más ​radicales del presidente, ⁠liderados por la congresista Anna Paulina Luna, paralizaron de ‌hecho la sesión de la Cámara hasta ⁠que el Senado apruebe el ⁠proyecto de ley sobre la identificación de los votantes.

El proyecto, conocido como "SAVE America Act" ha intentado ser aprobado sin ⁠éxito por el Senado en cinco ocasiones desde ​marzo.

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Trump empleó una táctica similar el miércoles ‌para presionar a los senadores ‌republicanos al retirarse de una ceremonia de firma ⁠de un popular proyecto de ley bipartidista sobre vivienda que los líderes republicanos de ambas cámaras esperaban presentar como prueba de que están abordando el alto ​costo de la ‌vida.

Los precios son aún la preocupación principal de los votantes antes de las elecciones legislativas de noviembre, que determinarán si los republicanos conservan su mayoría en el Congreso.

Se esperaba que Trump ⁠y Johnson debatieran el camino legislativo a seguir para la "SAVE America Act" y la reprogramación de la ceremonia de firma del proyecto de ley de vivienda, según una fuente informada sobre el asunto.

El Senado se marchó un día antes de lo previsto para disfrutar de un receso de dos ‌semanas con motivo del 4 de julio sin haber tomado ninguna medida sobre la ley, pese a la creciente presión ejercida por los partidarios de línea dura sobre los senadores republicanos, incluido el líder de la mayoría, John ‌Thune.

"No votaré a favor de reabrir el pleno hasta que el Senado regrese a Washington", dijo Luna en una publicación ‌en las ⁠redes sociales tras su partida. "John Thune está huyendo y escondiéndose porque no quiere que la ​ley de identificación de votantes cruce la línea de meta".

Con información de Reuters