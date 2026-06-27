Presidente de República Democrática del Congo anima a la selección antes del partido decisivo del Mundial contra Uzbekistán

FOTO DE ARCHIVO: Cumbre "Africa Forward" 2026 en Nairobi

El ​presidente de República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, animó a la selección nacional ‌de su país ‌con un apasionado mensaje antes de su partido decisivo del Mundial ante Uzbekistán en Atlanta.

"Este encuentro no es solo un partido de fútbol. Es un momento de unidad nacional, un momento en el que todo un ​pueblo mirará en ⁠la misma dirección, con la misma pasión, ‌la misma esperanza y el mismo ⁠amor por la bandera", ⁠dijo Tshisekedi el sábado en la cuenta X de la presidencia.

República Democrática del Congo suma un ⁠punto en dos partidos del Grupo ​K, tras empatar 1-1 con ‌Portugal y sufrir una ‌derrota por la mínima ante Colombia, y ⁠debe vencer a Uzbekistán para mantenerse en el torneo. Uzbekistán ha perdido sus dos partidos, pero aún podría clasificarse con una ​victoria.

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"Este sábado, ‌27 de junio de 2026, en Atlanta, no estarán solos. Detrás de ustedes habrá más de 100 millones de congoleños —nuestras familias, nuestra juventud, nuestros mayores, ⁠nuestras provincias, nuestra diáspora, nuestros seguidores, nuestros soldados, nuestros trabajadores, nuestros niños— todos unidos detrás de ustedes", escribió Tshisekedi.

"Por ello, hago un llamamiento a todo el pueblo congoleño para que se movilice, con unidad, pasión y responsabilidad, para llevar ‌a nuestros "Leopardos" hacia la victoria que todos esperamos".

El pase de República Democrática del Congo a la fase eliminatoria podría haber parecido casi increíble hace unos meses, cuando se clasificó para la fase ‌de play-off de los cuatro mejores segundos de las eliminatorias africanas, tras no haber conseguido la ‌clasificación directa.

Es la ⁠primera participación de República Democrática del Congo en un Mundial desde ​1974, cuando el país se conocía como Zaire.

Con información de Reuters