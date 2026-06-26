Senegal vs. Irak: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 3 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Senegal y la Selección de Irak se enfrentarán en un partido decisivo este viernes 26 de junio desde las 16 hs (horario de Argentina) en el Toronto Stadium de Canadá. Se trata de la última fecha del Grupo I del Mundial 2026 y es clave porque ambos equipos buscarán obtener los tres puntos para intentar una clasificación a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

Tras encadenar dos derrotas consecutivas en las presentaciones previas frente a los poderosos combinados de Francia y Noruega, los africanos y los asiáticos llegan al cierre de la fase de grupos sin margen de error y bajo la estricta obligación de ganar para mantener vivas sus esperanzas en la máxima cita mundialista.

Senegal vs. Irak: quien gana el partido y por cuántos goles, según la IA

Tras analizar múltiples variables estadísticas y el rendimiento reciente de los planteles, la Selección de Senegal se perfila como la clara ganadora del encuentro. A pesar de atravesar un contexto interno complejo y no haber sumado puntos durante las primeras dos fechas del Mundial, la balanza se inclina hacia los "Leones de la Teranga" por la notable jerarquía individual de sus futbolistas, quienes se desempeñan en las principales ligas del continente europeo, en contraste con las notorias limitaciones estructurales que ha evidenciado el elenco iraquí.

Senegal será el gran ganador del partido, de acuerdo a la IA

Las probabilidades matemáticas para el encuentro otorgan la probabilidad del 68% de que haya una victoria a Senegal, mientras hayun 17% de chances de empate y solo un 15% de probabilidad de un triunfo histórico de Irak. En detalle, la IA adelantó que el marcador definitivo será 2-0 en favor del conjunto africano.

El análisis destaca el desempeño ofensivo de Ismaïla Sarr, autor de un doblete en la pasada caída por 3-2 frente a Noruega, así como la peligrosidad latente de Sadio Mané y la potencia en el área de Nicolas Jackson. Si bien el conjunto senegalés sufrirá la sensible baja del arquero Édouard Mendy, la solidez defensiva comandada por Kalidou Koulibaly resulta significativamente superior al retroceso mostrado por Irak.

Por su lado, el conjunto asiático arrastra graves falencias en su última línea y viene de recibir goleadas contundentes (4-1 ante Noruega y 3-0 contra Francia), acumulando una diferencia de gol de -6. Por eso, la proyección de la IA señala que la jerarquía colectiva de Senegal se impondrá con autoridad, asegurando una victoria por una diferencia de dos goles frente a los dirigidos por Graham Arnold.