¨Supergirl¨, la nueva película del universo cinematográfico de DC Studios, en cines

La nueva película de la ´chica de acerco´ basada en la miniserie de comics autoconclusiva del reconocido escritor Tom King ´Supergirl: La Mujer del Mañana´, en Argentina editada por Ovni Press, ya se puede disfrutar desde ayer en las salas de cine de nuestro país. Se trata de una verdadera y nueva oportunidad para la superheroína, puesto que hacia 42 años que no teníamos un film dedicado a ella, luego del intento fallido de universo cinematográfico de la década del 80`.

La nueva película dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock (The House of The Dragon, Sirens) marca la segunda gran apuesta del nuevo universo cinematográfico de DC Studios de los codirectores ejecutivos James Gunn y de los Peter Safran, iniciado el año pasado con el film de Superman protagonizado por David Corenswet.

¿De qué se trata Supergirl?

Para empezar, tal como ocurre en el comic, se trata de una verdadera epopeya espacial, cargada de empoderamiento femenino.

El filme nos presenta una Supergirl en plena fiesta, a través del cosmos por su cumpleaños 23. Sí, fiesta, al estilo ´pub crawl´ o gira de bares, pero no justamente en plan alegre, sino más bien en lo que parece una búsqueda por adormecer tristezas y olvidar frustraciones. Su fiel y super-perro, Krypo la acompaña en la extraña aventura.

Una noche, en un bar en alguna galaxia lejana, Supergirl, también conocida como Kara Zor-El en su planeta de origen, Krypton, se cruzará con una niña, Ruthye (Eve Ridley), quien la interpelará y la hará replantearse el rumbo de su vida para siempre. Ruthye ha sufrido y se encuentra en busca de venganza y Supergirl, a quien parece no importarle nada, será la intrépida mujer perfecta para acompañarla.

¿Acaso la venganza será la vía para resolver conflictos y traumas para poder continuar en la vida?

Las circunstancias, cruzarán a las dos jóvenes para vivir algo así como road movie mezclada mezclada un coming of age en el que se explorarán situaciones repletas de violencia de género en las que las mujeres deberán tomar el control. Todo esto, en un filme que nos alejará de la luminosa prima de Superman que vimos en la versión cinematográfica de 1984 para acercarnos a una superheroína que deberá superar sus traumas y animarse a experimentar la pérdida para poder permitirse, algún día, volver a ser abrazada por un nuevo hogar.

Supergirl cuenta con una narrativa visual que, aunque repleta de situaciones sombrías y dramáticas, resulta dinámica y muy comiquera, capaz de manejar diversos ritmos. Al respecto, si bien las escenas de acción tienen un gran protagonismo, por momentos el film se permite respirar con algunas escenas más reflexivas en las que veremos desde flashbacks a algunas conversaciones bastante potentes que suman al desarrollo y comprensión de la trama.

Entre las actuaciones, sin dudas, la gran estrella es Milly Alcock, quien interpreta a una Supergirl conflictuada y muy punk, pero también muy decidida con una fuerza interna que da ganas de volver a verla en futuras entregas de la franquicia. Como Ruthye, Eve Ridley, aporta una visión diferente de los acontecimientos, tanto por el devenir de su personaje y sus propósitos como por su interpretación cargada de una emocionalidad que interpela a Kara para hacerla reflexionar sobre el rumbo de su vida. El personaje de Lobo, uno de los villanos comiqueros más bizarros y extravagantes de DC, también tiene un lugar destacado a partir de una performance muy correcta de un Jason Momoa que parece haber nacido para interpretar al personaje. Probablemente, la actuación que menos llame la atención sea la de Matthias Schoenaerts, quien interpreta a Krem de las Colinas Amarillas, el antagonista de la historia; probablemente no por su desempeño a lo largo de la cinta sino por el carácter diluido del supervillano.

Respecto de la propuesta estética, en general, a lo largo de la cinta, predominarán los tonos tierra con paisajes de planetas bastante desolados que, por momentos, abren el juego a tonos más vivos y hasta neón. La oscuridad es una constante, algo muy correcto para una aventura que parece transcurrir la mayor parte del tiempo en suburbios y periferias. El halo de esperanza visual de la película se expresa en el traje de la superheroína quien se permitirá vestirlo cuando acepte un destino más luminoso y optimista para sí misma. Sin dudas, música original Claudia Sarne lo es todo, junto con un trabajo visual muy cuidado que busca desprenderse del CGI para aportar confeccionados con diversidad de materiales reales y analógicos junto con maquillajes prostético que resultan bastante convencentes.

De lo expuesto, si te interesan los personajes femeninos fuertes, aunque conflictuados, el género superheorico y las aventuras especiales, ciertamente Supergirl resulta un filme imperdible, no solo por el viaje en sí, sino por las temáticas y conflictos sociales e internos que aborda, todos condimentos que consiguen fusionarse de manera muy armónica. Sin dudas, una propuesta digna de la experiencia cinematográfica en la pantalla grande a la que hay que darle una oportunidad