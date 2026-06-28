Es un monumento de estilo renacentista, mide casi como el Obelisco y fue la puerta de entrada de Buenos Aires

En pleno barrio de Retiro se encuentra uno de los monumentos más reconocidos de Buenos Aires. La Torre Monumental, inaugurada en 1916, fue durante décadas la puerta de entrada que recibía a quienes llegaban a la Ciudad.

El monumento fue una donación de los residentes británicos en Argentina con motivo del centenario del primer gobierno patrio. Su construcción estuvo a cargo del arquitecto Ambrose Macdonald Poynter y se inauguró el 24 de mayo de 1916 en la actual plaza Fuerza Aérea Argentina, en Retiro.

La Torre Monumental se puede visitar todos los días y los miércoles la entrada es gratis.

Durante muchos años fue conocida como la Torre de los Ingleses. Sin embargo, con el paso del tiempo adoptó oficialmente el nombre de Torre Monumental. Por otro lado, al estar cerca de la terminal ferroviaria de Retiro, el puerto de la Ciudad y el antiguo Hotel de Inmigrantes, funcionaba como referencia para miles de personas que llegaban a la capital argentina.

Cómo visitar la Torre Monumental: días, horarios y precio

Para quienes aman recorrer lugares históricos de la Ciudad de Buenos Aires, la Torre Monumental ofrece visitas guiadas y la posibilidad de acceder a su mirador, desde donde se puede tener una vista panorámica de Retiro y distintos puntos de la ciudad.

La visita se puede hacer de lunes a viernes de 10 a 17 h, y los sábados, domingos y feriados de 10 a 18 h. La entrada tiene un valor de $10.000 para público general y de $2.000 para residentes argentinos y extranjeros con DNI. Los miércoles el ingreso es gratuito para residentes argentinos.

También cuentan con acceso sin cargo jubilados, estudiantes universitarios con acreditación, personas con discapacidad junto a un acompañante, menores de 12 años, excombatientes de Malvinas y grupos de estudiantes de escuelas públicas.

Además, se realizan actividades especiales como la Visita al Reloj de la Torre Monumental, una propuesta que permite subir hasta el mecanismo del reloj acompañado por el relojero oficial.

La Torre Monumental mide 60 metros y está construida con ladrillos rojos y piedra labrada, con un diseño inspirado en el estilo renacentista. Sin embargo, el detalle que se destaca por sobre el resto es el reloj, que cuenta con cuatro esferas ubicadas en cada cara de la torre y cinco campanas que suenan desde hace más de un siglo.