Está en una plaza de Buenos Aires: la Estatua de la Libertad que fue inaugurada antes que la de Nueva York.

Aunque muchos la asocian exclusivamente con Nueva York, la Ciudad de Buenos Aires también tiene su propia Estatua de la Libertad. La escultura se encuentra en las Barrancas de Belgrano y fue inaugurada antes que la famosa obra ubicada en Estados Unidos.

La pieza fue instalada en 1886 y es una réplica de menor tamaño de la Estatua de la Libertad neoyorquina. Además, fue realizada por el mismo escultor francés, Frédéric Auguste Bartholdi, autor del monumento que con el tiempo se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de Estados Unidos.

Dónde está la Estatua de la Libertad de Buenos Aires y cómo es

La escultura se encuentra en las Barrancas de Belgrano, a la altura de las calles 11 de Septiembre y La Pampa. Se trata de una réplica de menor tamaño de la Estatua de la Libertad de Nueva York, realizada por el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi, el mismo artista que creó el monumento que se convertiría en uno de los símbolos más reconocidos de Estados Unidos. La obra forma parte del patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires y puede visitarse de manera gratuita.

La Ciudad de Buenos Aires tiene su propia Estatua de la Libertad.

La presencia de esta escultura en Buenos Aires se remonta al siglo XIX. Fue inaugurada en 1886 y desde entonces forma parte del paisaje de las Barrancas de Belgrano. Aunque sus dimensiones son mucho menores que las de la obra ubicada en Nueva York, conserva los rasgos característicos de la figura original, como la antorcha levantada y la corona que representa la libertad.

Uno de los datos más llamativos de esta escultura es su fecha de inauguración. La Estatua de la Libertad ubicada en Belgrano fue inaugurada en 1886, apenas 25 días antes de que se realizara la inauguración oficial del monumento de Nueva York. Si bien la obra de esta ciudad es la original y fue concebida con anterioridad, la ceremonia de inauguración de la escultura de Buenos Aires ocurrió unas semanas antes.

La obra está construida íntegramente en hierro fundido y fue fabricada en Francia. En la base todavía puede leerse la inscripción "Val d'Osne – 8 Rue Voltaire, Paris", correspondiente a los talleres donde fue producida antes de ser enviada a la Argentina. Aunque suele quedar opacada por la fama de su original estadounidense, forma parte de la historia porteña y es una de las curiosidades que pueden encontrarse en las Barrancas de Belgrano.