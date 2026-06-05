Como en París, pero en Buenos Aires: el edificio sobre la calle Perú construido en 1894 por el creador de la Torre Eiffel

Como en París, pero en Buenos Aires: el edificio sobre la calle Perú construído en 1894 por el creador de la Torre Eiffel.

Sobre la calle Perú al 535, se encuentra un edificio con piezas construidas por el mismo ingeniero de la Torre Eiffel, Gustave Eiffel. Se trata de El Forjador, originalmente llamado Casa Nocetti. Fue edificado en 1894 con partes prefabricadas en los talleres del francés e importadas a nuestro país. El mismo se encontraba en su mejor momento, ya que solo unos años antes, en 1889, levantaría la emblemática torre parisina.

El edificio fue encargado al arquitecto suizo Lorenzo Siegeris por el ingeniero Domingo Nocetti, con la finalidad de montar un local de exposición y ventas de maquinaria agrícola que fabricaba bajo la marca “El Forjador”. "Todavía se puede ver, como remate del edificio, la figura escultórica de un forjador que hace referencia a la marca de molinos, cocinas económicas y artículos para el trabajo agrícola y rural que se exponían en este lugar", detallan desde el área de cultura del Gobierno de la Ciudad.

El Forjador permanece en Perú al 535, donde cientos de estudiantes de arquitectura e ingeniería civil la visitan por año. Más allá de la curiosidad, el hecho de que la hayan construído con materiales franceses habla del momento político, cultural y social que vivía la Argentina por entonces, con los ojos puestos sobre Europa.

El Forjador es un edificio armado con piezas prefabricadas en Francia.

Quién fue Gustave Eiffel y cómo es la historia de la Torre Eiffel

Gustave Eiffel fue un ingeniero francés que vivió entre los años 1832 y 1923. Además de la torre que lleva su nombre, se le reconocen sus diseños de puentes para la red ferroviaria francesa y su participación en grandes obras de ingeniería alrededor del mundo.

En lo que respecta a la Torre Eiffel, fue diseñada inicialmente por los ingenieros civiles Maurice Koechlin y Émile Nouguier. Pero tras el rediseño estético realizado por Stephen Sauvestre, fue Gustave quien asumió la dirección del proyecto y presentó la propuesta ante las autoridades francesas. La estructura fue construida entre 1887 y 1889 como la pieza central de la Exposición Universal de París, organizada para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa.

Con sus 330 metros de altura, la Torre Eiffel se convirtió durante más de cuatro décadas en la construcción más alta del mundo. Aunque en sus comienzos recibió fuertes críticas por parte de artistas e intelectuales de la época, con el paso de los años se transformó en el principal símbolo de París y uno de los monumentos más visitados del planeta.