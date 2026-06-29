Traslados y demoras en un crematorio: por una falla, se acumularon casi 200 cuerpos en el Cementerio Municipal

El crematorio de la provincia de Santa Fe sufre desde mayo una falla técnica que provocó que se acumulen cerca de 200 cuerpos en el Cementerio Municipal. Tras denuncias de los vecinos ante el riesgo sanitario y ambiental, las autoridades debieron dar respuestas y confirmaron que se hicieron traslados hasta Rafaela, Coronda y San Carlos Centro.

La directora del Cementerio Municipal, Luz Balbastro, aclaró que el inconveniente que paralizó el servicio no se originó en los hornos crematorios, sino en la instalación externa de gas. Según explicó, el desperfecto fue detectado durante el proceso de modernización del lugar, que incluyó la compra de un horno nuevo y la reconstrucción integral de otro equipo.

"La falla fue en la válvula de bloqueo de la cámara reductora de gas, que es el corazón del sistema de seguridad de la instalación. Litoral Gas decidió cortar el suministro porque esa válvula no respondía como debía hacerlo ante un cambio de presión", señaló Balbastro.

El servicio estuvo totalmente interrumpido durante varios días y cerca del fin de semana se confirmó que uno de los aparatos finalmente volvió a ponerse en marcha para normalizar la situación. Previamente, algunas personas llegaron a esperar hasta un mes para disponer de los restos e incluso tuvieron que viajar a Rafaela para hacerlo.

Según indicaron desde el municipio de la capital provincial, Litoral Gas rehabilitó el suministro para retomar progresivamente la actividad en la necrópolis. Previamente se llevaron a cabo trabajos técnicos y adecuaciones exigidas por la empresa para cumplir la normativa vigente en materia de seguridad.

Acerca de la cantidad de cuerpos, la funcionaria confirmó que hasta el momento de la conferencia había 137 servicios pendientes, por lo que se estima que el número total alcanzó los 200 féretros acumulados.

Cuándo volverán a funcionar los cuatro hornos

Aunque evitó fijar una fecha exacta, la directora indicó que la rehabilitación de las tres unidades restantes dependerá de la aprobación de la nueva documentación técnica exigida tras las modificaciones realizadas en la instalación de gas.

"Estamos elaborando los nuevos planos y gestionando las autorizaciones correspondientes. Estimamos que será en breve, pero preferimos no dar un plazo que después pueda verse afectado por cuestiones técnicas", señaló.

Mientras tanto, el municipio asegura que la capacidad operativa actual, sumada al apoyo del crematorio de Rafaela, permitirá absorber la demanda y dejar atrás el atraso generado durante las últimas semanas.

Incluso, Balbastro indicó que el Cementerio Municipal ya cuenta con disponibilidad de turnos para el 20 de julio, una señal de que el servicio comienza a recuperar su funcionamiento habitual tras la crisis.