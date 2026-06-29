Corte Suprema de EEUU desestima el recurso de Trump en el caso de E. Jean Carroll

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La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes la petición del presidente Donald Trump de ‌anular una sentencia de ‌5 millones de dólares a favor de E. Jean Carroll en un caso en el que un jurado lo declaró responsable de haber abusado sexualmente de la excolumista de revista y de haberla difamado posteriormente.

Los magistrados desestimaron el recurso de Trump después de que un tribunal ​inferior confirmara el ⁠veredicto del jurado de 2023 y rechazara los argumentos ‌de Trump de que el juicio había ⁠sido injusto porque el juez había ⁠permitido, de forma inadmisible, que los miembros del jurado escucharan pruebas sobre su presunta conducta sexual inapropiada en el ⁠pasado.

Trump lleva enfrentándose a Carroll, antigua columnista de ​consejos de la revista Elle, desde que ‌ella publicara en 2019 un ‌extracto de sus memorias en el que alegaba que ⁠Trump la había violado alrededor de 1996 en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman, en Manhattan. Trump negó las afirmaciones de Carroll y afirmó que ​ella ‌mintió sobre las acusaciones tanto en 2019, cuando él aún cumplía su primer mandato como presidente, como de nuevo en 2022, cuando ya había dejado el cargo.

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El Departamento de Justicia de Trump ha ⁠iniciado una investigación penal contra Carroll, al igual que ha hecho con otros adversarios del presidente republicano. La investigación, revelada en mayo, se centró en determinar si Carroll cometió perjurio en su testimonio relacionado con las dos demandas civiles que ganó contra Trump.

El caso que dio lugar a la ‌sentencia de 5 millones de dólares se refería a las declaraciones de Trump en 2022, cuando calificó la denuncia de Carroll de "bulo" y "estafa" en una publicación en las redes sociales.

"¡Esta mujer no es mi tipo!", añadió Trump en la ‌publicación.

Carroll demandó a Trump ante un tribunal federal de Manhattan. En 2023, el jurado determinó que Trump había abusado sexualmente de ‌Carroll y ⁠la había difamado, y le concedió una indemnización de 5 millones de dólares por daños ​y perjuicios. No consideraron que Trump hubiera violado a Carroll, tal y como ella había afirmado.

(Reportaje de Andrew Chung; edición de Will Dunham, Editado en español por Juana Casas )