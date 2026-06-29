Nueva semana caliente para Vidal: estatales, docentes y policías elevan las medidas de fuerza

El gobierno de Claudio Vidal enfrenta una nueva semana caliente por la conflictividad con distintos gremios estatales, que llevan adelante medidas de fuerza. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) local comenzó este lunes una medida de fuerza por 48 horas en reclamo de una recomposición salarial urgente. Por su parte, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) ratificó el paro de 96 horas en todo el territorio.

Mientras el conflicto con la Policía escala, trabajadores profundizan sus reclamos ante la pérdida del poder adquisitivo. Bajo consignas como #ParitariasYa y #SalariosDignos, la conducción sindical de ATE busca presionar para obtener un incremento que permita equiparar los sueldos a la canasta básica regional, ya que Santa Cruz registra el changuito más caro del país.

El secretario general, Carlos Garzón, indicó que es necesario "recuperar en la primera cuota lo perdido durante el primer semestre como piso para la discusión". Y apuntó: "El 10% en julio llega tarde, no contempla el aguinaldo ni mucho menos la inflación del primer semestre”.

Además, afirmó: "Estamos dispuestos a discutir todas las horas y días que sean necesarios para arribar a un acuerdo y que la gente tenga plata rápidamente en el bolsillo, pero con esta propuesta se cobraría recién en agosto”.

La reunión paritaria de este martes será determinante. "En el caso de no mejorar la oferta el día martes, continuamos con 72 horas más", manifestaron fuentes gremiales a través de sus canales oficiales. Si el Gobierno provincial no presenta una oferta salarial que satisfaga las demandas de recomposición, la provincia acumulará un total de 120 horas consecutivas de protestas estatales.

Docentes rechazan la pobre oferta y los descuentos de Vidal: "Busca desactivar"

Con los delegados de las 14 filiales, el congreso de ADOSAC sesionó el viernes 26 de junio, oportunidad en la que resolvió “considerar la propuesta insuficiente y reclamar la mejora de la oferta del Gobierno provincial, presentada el miércoles 24”.

Luego de la reunión paritaria que tuvo lugar el viernes, AMET resolvió aceptar la oferta integral, pero ADOSAC rechazó la forma de devolución de los descuentos por paro.

La oferta contempla un incremento del 3% para junio, 10% para julio, 1% para agosto, 1% para septiembre, 1% para octubre y 1% para noviembre, todos sobre el valor punto, con carácter acumulativo e impacto tanto para docentes activos como jubilados.

"Estuvimos meses sin ser convocados a una reunión y ahora, ante otros reclamos como los de los trabajadores de la salud o las fuerzas de seguridad, el gobierno busca desactivar estos focos de conflicto”, detalló a El Destape, el secretario administrativo de ADOSAC, Miguel del Plá, quien aseguró que no es casual que el gobierno haya adoptado ahora una actitud más dialoguista. Este domingo, desde sus redes oficiales, el gremio docente ratificó las medidas de fuerza desde este lunes hasta el viernes.