Putin reconoce escasez de combustible, Rusia crea grupo de trabajo para garantizar suministro

El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión sobre el suministro de combustible para el mercado interno en Moscú

El presidente ​Vladímir Putin reconoció el domingo que los problemas de suministro de combustible habían provocado escaseces en algunas ‌regiones rusas y que ‌un grupo de trabajo se estaba encargando de garantizar que se suministraran cantidades suficientes en todo el país.

En una reunión con altos cargos sobre el suministro y la distribución de combustible, Putin dijo que Rusia debía minimizar los efectos de los ataques con drones ucranianos contra instalaciones petroleras, que ​estaban relacionados con ⁠la escasez.

Pidió que se tomaran medidas para garantizar el ‌abastecimiento al sector agrícola y señaló que se ⁠estaba barajando la posibilidad de ⁠prohibir las exportaciones de diésel.

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"Saben muy bien que persisten los problemas para los conductores y las empresas", dijo Putin en la ⁠reunión, según reportes publicados por las agencias de ​noticias rusas. "Por desgracia, también sigue habiendo colas ‌en las gasolineras".

"Tenemos que reducir al ‌mínimo el impacto de los ataques terroristas contra nuestros ⁠objetivos civiles y nuestras infraestructuras", agregó.

Ucrania ha intensificado los ataques de medio y largo alcance contra objetivos industriales en Rusia y en los territorios controlados por Rusia dentro ​de Ucrania, ‌centrándose principalmente en el sector petrolero.

Putin señaló que se estaban utilizando las reservas de gasolina, que actualmente ascienden a 1,7 millones de toneladas métricas, y que los niveles de producción de julio deberían superar ⁠los registrados en junio. Añadió que se estaba barajando la posibilidad de prohibir las exportaciones de diésel, una medida que lleva tiempo debatiéndose.

"Se está barajando la necesidad de introducir una prohibición total de la exportación de diésel", declaró a los participantes.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, había dicho más temprano que no ‌era necesario que Rusia prohibiera las exportaciones de diésel, reportó la agencia de noticias Interfax.

Un grupo de trabajo sobre el abastecimiento de combustible estaba trabajando sin descanso, señaló Putin, y añadió que la situación requería "medidas sistémicas que se ajusten a la ‌magnitud de los retos actuales" para aumentar el suministro y mantener los precios a un nivel razonable.

El abastecimiento al sector agrícola, ‌señaló, reviste especial ⁠importancia.

"Debemos hacer todo lo posible para garantizar que se mantengan todos los calendarios estacionales de suministro ​de combustible para las empresas agroindustriales, ya que la cosecha depende de ello", dijo Putin.

Con información de Reuters