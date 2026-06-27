Miles de húngaros se suman a la primera marcha del Orgullo de Budapest desde la derrota de Orbán

Una persona lleva maquillaje con los colores de la bandera del Orgullo mientras la gente asiste a la marcha del Orgullo de Budapest en Budapest

Por Gergely Szakacs y ​Fedja Grulovic

BUDAPEST, 27 jun (Reuters) - Más de 10.000 húngaros se sumaron el sábado a la primera marcha anual del ‌Orgullo celebrada en Budapest ‌desde la derrota electoral del líder de derecha Viktor Orbán, desafiando las altas temperaturas récord registradas en la ciudad para desfilar con enormes banderas del arcoíris y de la Unión Europea.

La marcha del año pasado, que Orbán intentó prohibir como parte de sus políticas generales dirigidas contra los derechos ​LGBTQ+, se convirtió ⁠en una manifestación antigubernamental masiva que atrajo a decenas de ‌miles de personas.

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Este año, tras la derrota ⁠de Orbán en abril frente al ⁠partido de centro-derecha Tisza, de Peter Magyar, se levantó la prohibición y se autorizó la celebración de la marcha.

Fanni Fajth, una ⁠estudiante de 18 años, dijo que el ambiente era ​mucho más optimista tras el cambio político ‌en el país y gracias ‌a las esperanzas de nuevos derechos relacionados con la ⁠adopción y el matrimonio en el futuro.

"Todo el mundo está mucho más animado", afirmó. "Creo que sería maravilloso que, por fin, después de todos estos años, tuviéramos los mismos derechos".

Orbán, ​que se ‌erigió en defensor de lo que denominó "valores cristianos" frente al liberalismo occidental, aprobó leyes que ponían fin al cambio de género en los documentos personales, suspendían la adopción por parte de parejas del mismo sexo ⁠y prohibían en las escuelas los materiales considerados promotores de la homosexualidad o la transición de género.

"El mayor cambio es, en realidad, el cambio en la política del país", afirmó Mate Tarnai, un químico de 51 años. "Personalmente, también sentimos más libertad, y además el ambiente en el país es mucho más relajado que ‌el año pasado".

Tarnai también dijo que esperaba que el Gobierno de Magyar garantice la igualdad de derechos.

Magyar, de tendencia conservadora, ha pedido paciencia cuando los medios de comunicación húngaros le han preguntado sobre la modificación de la legislación que restringía los ‌derechos de la comunidad LGBT.

Boglarka Boruzs, de 23 años, intérprete y traductora, señaló que, para ella, el mayor cambio con respecto al ‌mandato de Orbán ⁠era que las personas LGBTQ+ podían sentirse más seguras y aceptadas en la vida cotidiana, y ​que los políticos tenían el poder de "hacer comprender a la sociedad que no pasa nada por ser gay".

Con información de Reuters