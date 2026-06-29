Cómo saber los ciclos de carga y el estado real de la batería de tu celular

Estos indicadores permiten estimar cuánto se ha degradado la batería y cuánto tiempo de vida útil podría conservar.

La batería es uno de los componentes que más se desgasta con el uso diario de un smartphone. Aunque el porcentaje de carga suele ser el dato más consultado por los usuarios, existe otra información mucho más útil para conocer el verdadero estado del dispositivo: los ciclos de carga y la salud de la batería. Estos indicadores permiten estimar cuánto se ha degradado la batería y cuánto tiempo de vida útil podría conservar.

Conocer estos datos también resulta especialmente importante si pensás vender o comprar un celular usado. Dependiendo del fabricante y del sistema operativo, la información puede consultarse de forma nativa o mediante aplicaciones específicas, lo que facilita evaluar el estado real del equipo antes de tomar una decisión.

Qué son los ciclos de carga y qué indican

Un ciclo de carga representa el consumo del equivalente al 100% de la capacidad de la batería. No implica necesariamente cargar el teléfono del 0% al 100% en una sola vez. Por ejemplo, si un día consumís el 50% de la batería y al siguiente otro 50%, habrás completado un ciclo.

A medida que se acumulan estos ciclos, la batería pierde capacidad para almacenar energía. Por eso, el número de ciclos es uno de los principales indicadores para conocer el desgaste de un celular y estimar cuánto tiempo podrá seguir ofreciendo un rendimiento aceptable.

La salud de la batería, por su parte, refleja la capacidad máxima que conserva respecto de cuando era nueva. Cuanto más bajo sea ese porcentaje, menor será la autonomía del dispositivo.

Cómo consultar esta información en Android y iPhone

En Android, el procedimiento depende de la marca del teléfono. Algunos fabricantes muestran directamente los ciclos de carga y el estado de la batería en los ajustes del sistema, mientras que otros requieren aplicaciones de diagnóstico para acceder a esa información.

Algunos celulares Android muestran esta información en los ajustes del sistema.

En los iPhone compatibles con las versiones más recientes de iOS, Apple incorporó un apartado específico desde el que es posible consultar tanto la salud de la batería como el número de ciclos acumulados. Para acceder, hay que ingresar a Configuración, luego Batería y finalmente Estado de la batería, donde se muestran estos datos junto con otros detalles relacionados con el rendimiento del dispositivo.

Revisar periódicamente estos indicadores permite detectar el desgaste natural de la batería, decidir cuándo conviene reemplazarla y conocer el estado real del teléfono antes de venderlo o adquirir uno de segunda mano.:::