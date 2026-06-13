El error más común al cargar el celular que afecta la batería.

Cargar el celular es una de esas rutinas que se repiten todos los días casi sin pensar. Sin embargo, algunos hábitos aparentemente insignificantes pueden influir en el rendimiento y la vida útil de la batería a largo plazo. Entre ellos, uno de los más debatidos en las últimas semanas tiene que ver con el orden en que se conecta el cargador.

La recomendación que comenzó a circular en redes sociales señala que lo ideal es enchufar primero el cargador a la corriente eléctrica y, una vez conectado, unirlo al teléfono. Aunque para muchos puede parecer un detalle menor, especialistas en tecnología explican que este procedimiento podría ayudar a evitar pequeñas variaciones de energía que se producen cuando el cargador recibe electricidad por primera vez.

Los cargadores modernos están diseñados para soportar este tipo de fluctuaciones sin inconvenientes. No obstante, cuando se utilizan accesorios antiguos, genéricos o de baja calidad, algunos expertos consideran que conectar primero el cargador al tomacorriente puede ser una medida adicional de cuidado para el dispositivo.

De todos modos, quienes suelen hacerlo al revés no tienen motivos para alarmarse. Los smartphones actuales cuentan con sistemas de protección que regulan el flujo eléctrico durante la carga y evitan daños inmediatos por este tipo de situaciones. En otras palabras, no se trata de un error grave, sino de una práctica recomendada dentro de un conjunto más amplio de hábitos saludables para la batería.

Cuáles son los factores que pueden dañar la batería del celular

El calor excesivo, por ejemplo, es uno de los principales enemigos de las baterías de litio. Dejar el teléfono bajo el sol, cargarlo debajo de una almohada o utilizarlo intensamente mientras está conectado puede elevar su temperatura y acelerar su desgaste.

También se aconseja evitar cargadores de procedencia dudosa, cuidar el puerto USB de golpes o movimientos bruscos y no permitir que la batería llegue al 0% de manera frecuente.

Cargar el celular es una de esas rutinas que se repiten todos los días casi sin pensar.

Otro mito recurrente es el de la carga nocturna. Los celulares actuales incorporan sistemas inteligentes que reducen o interrumpen el ingreso de energía cuando la batería alcanza el 100%, por lo que dejarlos conectados durante la noche no suele representar un riesgo importante. Sin embargo, los fabricantes recomiendan no convertir esta práctica en una costumbre permanente para minimizar el desgaste natural de la batería.

En cuanto a los niveles de carga, muchos expertos sugieren mantener el dispositivo entre el 20% y el 80% siempre que sea posible. Este rango ayuda a reducir el estrés sobre las celdas de litio y puede contribuir a conservar un mejor rendimiento con el paso de los años.

Aunque conectar primero el cargador al enchufe y después al celular no hará milagros, forma parte de una serie de pequeñas acciones que pueden marcar la diferencia. Combinado con el uso de accesorios certificados y una correcta gestión de la temperatura, este hábito puede ayudar a que la batería conserve su capacidad durante más tiempo.